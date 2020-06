Lộ danh tính bạn trai “không phải dạng vừa” của Chi Pu?

Sau lần lên tiếng về người cũ trong show của mình, nữ ca sĩ Chi Pu đang được cộng đồng mạng quan tâm về chuyện tình cảm. Dù đã trải qua không ít mối tình trong thời gian trước đây, thế nhưng cũng rất lâu rồi nữ ca sĩ chưa hề đả động đến chuyện tình cảm của mình. Trong một thời gian dài, Chi Pu được cho là đang yêu nam diễn viên người Hàn Jin Ju Hyung khi liên tục bị bắt gặp thân mật và cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, dù chưa bao giờ cô lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên sau đó được biết cặp đôi này không đi đến đâu và kết thúc từ lâu vì lý do khoảng cách địa lý. Cách đây không lâu, trên MXH lại rộ lên thông tin Chi Pu đã có bạn trai mới, được biết chàng trai này là một thiếu gia Hà Thành, cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc. Người này trước giờ vốn được biết đến vì độ chịu chơi, sành điệu có tiếng, kém nữ ca sĩ 2 tuổi. Thông tin này được lan truyền ngay lập tức người hâm mộ giọng ca Anh ơi ở lại vô cùng bất ngờ và tò mò. Bởi vì ai cũng mong muốn nữ ca sĩ tìm được tình yêu đích thực sau ngần ấy năm độc thân. Trước đó, Chi Pu cũng vướng phải tin đồn tình yêu với nhiều "mỹ nam" đình đám. Người đầu tiên đến với cô là chàng ca sĩ Cường Seven. Đến năm 2013, Cường Seven bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối. Đến năm 2014, Chi Pu - Gil Lê trở thành đôi bạn thân đình đám showbiz. Tuy nhiên họ lại liên tục bị tung những bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là tình bạn. Trước tin đồn có bạn trai mới là thiếu gia Hà Thành, Chi Pu vẫn kín tiếng và chưa hề chia sẻ hay bóng gió gì về chuyện tình lần này. Mong rằng sắp tới đây, nữ ca sĩ sẽ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng người ấy để dân tình có thể chúc mừng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Erik nói gì về top 1 của Chi Pu, cùng Suni cover 'Cung đàn vỡ đôi' và hit mới Bích Phương - Nguồn: iHay TV



