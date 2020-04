Chỉ bằng thứ này, cô gái kiếm được "chân ái" ngay trong khu cách ly COVID-19

Trong khi nhà nhà, người người đang lo lắng dịch bệnh, số người được đưa đi cách ly COVID-19 ngày một đông hơn thì đâu đó vẫn còn có những câu chuyện đẹp, đáng yêu làm dịu đi không khí ngột ngạt trong những ngày căng thẳng. Điển hình là câu chuyện vớ được bạn trai vô cùng tình cờ của Võ Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, quê Sài Gòn). Câu chuyện bắt đầu khi Ánh được đưa vào khu cách ly COVID-19 lúc 2h sáng, lúc này do cô nàng đùa giỡn, nói chuyện hơi to nên lọt vào "tầm ngắm" của anh nhân viên hậu cần là Hoàng Triệu Phong (22 tuổi, quê Hà Nội, sinh sống tại Sài Gòn). "Do mình hơi lớn tiếng nên làm anh ấy thức giấc, anh nói anh đã để ý mình bắt đầu từ hôm đó" - Ngọc Ánh cho biết. Một tuần trôi qua không có gì đặc biệt cho đến ngày 7/3, cô nàng bất ngờ nhận được lời mời kết bạn của Triệu Phong. Anh chàng còn tự nhận bản thân là shipper trà sữa trong khu cách ly. Đến ngày 8/3 thì Ngọc Ánh nhận được món quà nho nhỏ là cốc trà sữa thật. "Đang buồn thì anh mang cho mình một ly trà sữa, khá bối rối vì khi đó mình đang khóc. Sau đó, anh nhắn rằng, món quà ngày lễ này có thể không lớn, không làm mình hết buồn nhưng anh chỉ có thể làm được như vậy trong khu cách ly COVID-19 thôi" - Nữ chính vui vẻ chia sẻ. Sau đó, cặp đôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, con tim cũng đã dần rung động. Ngày Ánh được ra khỏi khu cách ly, Triệu Phong bất ngờ tỏ tình với cảm xúc vô cùng chân thành, ánh mắt rưng rưng sợ phải chia tay, may mắn cô nàng đã đồng ý ngay. Dù thời gian yêu chưa được bao lâu nhưng chính sự đồng điệu của hai trái tim khiến cho Ánh và Phong có cảm giác như đã tìm được đúng người. Trước đó, câu chuyện tình cảm trong khu cách ly của trai Tây - gái Việt cũng khiến dân mạng chú ý. Nhiều người còn đùa rằng dịch bệnh có nguy hiểm thật, nhưng đây cũng là cơ hội để các FA tìm được người yêu một cách dễ dàng. Xem thêm clip: Xúc động những dòng nhật ký từ khu cách ly - Nguồn: Youtube

