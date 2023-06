Chi 30 triệu mua nến thơm, bạn gái cơ trưởng Quang Đạt gây chú ý

Blogger Hà Trúc (SN 1996) được nhiều người biết đến bởi nhan sắc xinh đẹp cùng những chia sẻ xoay quanh phong cách sống. Không những vậy, chuyện tình của Hà Trúc cùng cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt cũng nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi cả hai đều sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng vượt trội nên vô cùng đẹp đôi. Ngoài sáng tạo nội dung trên MXH, Hà Trúc còn có công việc kinh doanh riêng. Do vậy, cô nàng hoàn toàn độc lập kinh tế, không dựa dẫm vào bạn trai. Trước tuổi 24, nữ blogger đã sở hữu một công ty và vài căn nhà. Điều này được cô nàng chia sẻ công khai trên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ. Mới đây trong một đoạn clip của mình, bạn gái cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam tiết lộ, cô đã chi hơn 30 triệu đồng để mua nến thơm. Việc đầu tư cho không gian sống của Hà Trúc gây bất ngờ bởi cô không ngại chi số tiền lớn cho một món đồ vừa tạo hương thơm, làm đẹp cho nhà và vừa giúp giải tỏa căng thẳng. Nhiều người có cùng sở thích với Hà Trúc đều hiểu và cho rằng đây là thú vui “đốt tiền”. Bởi nến thơm thường có giá thành khá đắt và nếu sử dụng liên tục sẽ phải thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên bù lại, công dụng của nến thơm khá tốt cho toàn bộ căn nhà nên không ít người vẫn chịu chi khoản lớn giống như Hà Trúc để theo đuổi đam mê này. Ngoài ra trong các đoạn clip của mình, Hà Trúc cũng khoe khéo những góc trong căn nhà. Cô nàng lựa chọn thiết kế nhà theo phong cách tối giản, hiện đại, mang đậm phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hà Trúc lại rất đầu tư vào việc trang trí căn hộ. Cô thường tìm mua những món đồ trang trí nhỏ, mỗi tuần thay đổi một concept để làm mới không gian sống. Đáng chú ý, cô có sở thích nấu ăn do vậy căn bếp cũng được ưu ái “lên sóng” nhiều nhất. Hà Trúc từng chia sẻ cô có sở thích dọn dẹp, sắp xếp các vật dụng trong bếp. Miễn sao mỗi ngày phải có sự thay đổi so với vị trí ban đầu, Hà Trúc mới cảm thấy thoải mái.

