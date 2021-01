Check-in cùng sinh viên, Âu Hà My khẳng định vẫn được yêu quý

Ly hôn với Trọng Hưng, Âu Hà My cũng vướng phải nhiều điều tiếng không hay. Nhất là khi nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" không chơi đẹp vì tham gia group nói xấu vợ. Vì ồn ào với chồng cũ, nữ giảng viên Âu Hà My cũng khóa trang cá nhân một quãng thời gian khá dài. Ngay cả khi trở lại dùng Facebook nhiều người cũng không thấy cô nàng nhắc gì đến việc đi dạy mà chỉ cập nhật hình ảnh từ thiện. Xóa tan hoài nghi này, mới đây nữ giảng viên Âu Hà My đăng loạt ảnh trên giảng đường. Trong hình, Âu Hà My mặc áo dài trắng nền nã, xung quanh là học trò. Qua ảnh có thể thấy nữ giảng viên vẫn được học trò yêu quý sau ồn ào. Nữ giảng viên Âu Hà My mặc áo dài nền nã khi đi dạy. Trước khi làm giảng viên, Âu Hà My từng nhiều năm liền sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Năm lớp 11, Âu Hà My thậm chí còn giành được giải nhì Quốc gia môn tiếng Pháp. Nhờ thành tích học tập tốt ở cấp THPT nên Hà My được tuyển thẳng vào chuyên ngành Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình học tập, Hà My giữ vững thành tích học tập của mình và luôn đạt kết quả cao sau mỗi kỳ thi. Tốt nghiệp đại học, Hà My được giữ lại trường để công tác. Hiện Hà My đang sở hữu học vị Thạc sĩ và đang là giảng viên tiếng Pháp của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

