Hậu scandal, nữ giảng viên hot nhất Hà thành quyến rũ hút hồn

Sự việc ly hôn đầy ồn ào của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ diễn viên Trọng Hưng đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Nữ giảng viên hot nhất Hà thành đã đăng tải dòng trạng thái trên facebook, tuyên bố "đường ai nấy đi" với chồng, trước đó, clip tố chồng ngoại tình, bội bạc của cô nàng cũng khiến nhiều người bàn tán xôn xao trên các trang mạng. Mới đây, Âu Hà My hào hứng chia sẻ một vài hình ảnh mới về bản thân trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ giảng viên hot girl diện một chiếc đầm cúp ngực, thiết kế lệch vai bó sát với cơ thể và cắt xẻ sâu.Cô giáo Âu Hà My đã chia sẻ hình ảnh mới của bản thân khiến nhiều dân mạng quan tâm, đặc biệt từ sau ồn ào ly hôn cô nàng vẫn quyết trung thành với phong cách táo bạo trước kia của mình. Những hình ảnh của Âu Hà My sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác từ dân mạng, nhiều người để lại lời khen ngợi trước nhan sắc của nữ giáo viên. Từ sau vụ việc hôn nhân ồn ào của mình, Hà My lựa chọn im lặng, tập trung làm việc, chăm chút bản thân. Thời trang táo bạo vốn là hình ảnh quen thuộc của nữ giảng viên này từ trước. Tuy nhiên từ sau khi vướng vào scandal tình ái vừa qua, Âu Hà My đã có nhiều tiết chế hơn trong cách ăn mặc, cô nàng không còn mặc những chiếc áo khoét sâu mà thay vào đó là lựa chọn trang phục kín đáo hơn. Thời gian vừa qua nữ giảng viên xinh đẹp cũng thường xuyên đi lễ chùa, làm việc thiện nguyện hay đi chơi cùng bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, Âu Hà My cũng xóa bỏ toàn bộ những thông tin, hình ảnh liên quan tới Trọng Hưng. Những hình ảnh thay đổi của Âu Hà My sau biến cố hôn nhân vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Gu thời trang của Âu Hà My vẫn luôn biến cô thành tâm điểm giữa đám đông. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

