Chào hè, bạn gái Đoàn Văn Hậu xả kho loạt ảnh bikini

Doãn Hải My từng gây chú ý khi lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau cuộc thi, người đẹp hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Bên cạnh đó, cô còn nhận được sự quan tâm của công chúng khi có tình yêu đẹp với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải clip dài 19 giây, chứa loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng. Trong hình, người đẹp Hà Thành khoe được vòng 1 căng tràn và thắt eo siêu nhỏ trong bộ bikini hai mảnh màu tím than. Doãn Hải My từng tiết lộ, cô không tập siết eo nhiều nhưng vẫn có được vòng eo con kiến nhờ thừa hưởng từ mẹ. Thiết kế với phần nâng ngực, o ép vòng 1 và phần đáy hình tam giác cắt cao giúp cô tôn vòng ba nảy nở và đôi chân dài siêu đẹp. Sở hữu chiều cao 1m67, số đo 3 vòng quyến rũ 78-55-89 cm, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không ngại diện những trang phục gợi cảm. Trong đó, những mẫu bikini hai mảnh, diện tích khiêm tốn luôn là lựa chọn hàng đầu của cô sinh viên này. Trong đó, những mẫu bikini hai mảnh, diện tích khiêm tốn luôn là lựa chọn hàng đầu của cô sinh viên trường Luật này. Bạn gái Văn Hậu chọn bikini hở bạo với phần quần khoét hông cao, làm nổi bật eo thon và hông nở. Mặc thiết kế bikini của Calvin Klein, Doãn Hải My tạo điểm nhấn với phần dây quấn quanh eo. Trào lưu thắt những sợi dây kim loại quanh eo khi diện bikini thịnh hành trong vài năm trở lại đây. Phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn cho trang phục mà còn giúp tôn vòng 2 của phái đẹp. Thiết kế bikini lệch vai và quần cắt cao giúp người đẹp sinh năm 2001 tôn vóc dáng tuyệt đẹp.

