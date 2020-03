Xung phong làm tại khu cách ly Covid-19, cô gái khiến dân mạng nể phục

Mới đây, trên diễn đàn của trường ĐH Duy Tân có chia sẻ một bài viết về nữ sinh viên năm thứ 5 khoa Y của trường xung phong tới khu cách ly Covid-19 để làm việc. Thông tin này do tài khoản được cho là mẹ của cô nàng đăng tải kèm dòng trạng thái: "Nhà trường cho nghỉ học vì dịch, ấy thế mà bạn ấy lại tự nguyện đi tham gia chống dịch, để mặc cho mẹ lo lắng. Mong con khỏe mạnh, bình an". Trong tin nhắn được chụp lại, cô sinh viên khoa Y có xin phép đi tình nguyện tham gia chống Covid-19 nhưng không được đồng ý. Có lẽ không chỉ riêng mẹ của cô nàng mà bất kỳ vị phụ huynh nào cũng sẽ phản đối con tới nơi cách ly, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. "Mẹ cho con đi đi, đất nước đang cần con" - Câu nói cô sinh viên nhắn cho mẹ khiến ai nấy đều phải xúc động. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm và khó khăn, nhưng với tinh thần thép của mình, nữ sinh bé nhỏ đã không ngần ngại xung phong khi Tổ quốc cần. Bên dưới bài viết, rất nhiều sinh viên trường ĐH Duy Tân bày tỏ sự tự hào cũng như cảm phục ý chí cô sinh viên ngành Y. "Đã xinh lại còn dũng cảm, biết kho cá nữa, đây mới xứng đáng với danh hiệu hot girl", "Can đảm lắm, chúc em và gia đình sức khỏe để cống hiến vì đất nước. Còn trẻ như vậy mà đã suy nghĩ đã chín chắn rồi" - Dân mạng gửi lời khen ngợi tới cô nàng. Được biết, cô nàng dũng cảm này tên là Trần Huyền Thảo An, sinh năm 1996, đến từ Đà Nẵng và hiện đang là sinh viên Y5 khoa Y trường ĐH Duy Tân. Không chỉ dũng cảm, Thảo An còn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, không kém gì hot girl, xứng danh "con nhà người ta". Mặc dù, được chú ý trên mạng xã hội, dân mạng tung hô nhưng dường như nữ sinh ĐH Duy Tân không hề muốn chia sẻ bất kỳ điều gì trên trang cá nhân. Hiện tại, lượt theo dõi Thảo An trên mạng xã hội đang tăng lên chóng mặt. Trần Huyền Thảo An được dân mạng khen ngợi vì có ý thức cộng đồng, dám cống hiến và không ngại khổ. Xem thêm clip: Bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19 tại Việt nam là nhân viên Điện Máy Xanh ở Đà nẵng - Nguồn: Youtube

