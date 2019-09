Chạm ngưỡng U30 dàn hot girl Việt minh chứng “hack tuổi là có thật“

Trong số các hot girl Việt chạm ngưỡng U30 nhưng vẫn giữ được nhan sắc có thể nhắc tới Phở Ngọc Thảo. Cô nàng được chú ý khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2009. Trên trang cá nhân, thường đăng clip khoe mặt mộc và thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhiều người vui đùa rằng hot girl 9X này sở hữu nhan sắc "hack tuổi", dù sắp chạm ngưỡng 30 nhưng 9X vẫn giữ được làn da mịn màng, khỏe khoắn. Trong clip quay cận mặt, dễ dàng thấy Ngọc Thảo có sống mũi cao, đôi môi trái tim và đôi mắt to, tròn tự nhiên. Thời gian gần đây, nhiều người dành sự chú ý về chuyện tình cảm của Ngọc Thảo. Sau 2 mối tình ồn ào trên mạng xã hội, hiện tại, 9X chọn cách im lặng trước mọi tin đồn. Cô thường xuyên trò chuyện với fan và khẳng định đang độc thân. Không chỉ vậy, hot girl Sài thành nói cô còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhân vật tiếp theo trong dàn hot girl Việt chạm ngưỡng tuổi 30 đó là Midu. Dân mạng nhớ tới cô với hình ảnh đẹp trong sáng, ngây thơ. 9X sở hữu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và làn da mịn màng. Ngày trước, Midu thường theo đuổi phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch. Thời gian gần đây, cô hot girl 8X này chăm diện những bộ đồ gợi cảm, sexy, khoe vẻ đẹp "không tuổi" khiến dân mạng thích thú. Midu thường chọn cách trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ khi xuất hiện ở các sự kiện lớn, 8X mới make up đậm. Midu khoe lưng trần quyến rũ. Vũ Thu Hoài là cái tên cuối cùng trong danh sách hot girl Việt chạm ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn xinh đẹp. Cô nàng này hiện là MC kiêm diễn viên truyền hình. Thu Hoài nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt mang đường nét chuẩn con gái Á đông. Thu Hoài trung thành với mái tóc đen, dài, thẳng tự nhiên. Cô thường chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, hầu hết chỉ tô son nhẹ. Vào những dịp quan trọng, Thu Hoài như "biến hóa" thành cô gái sexy, quyến rũ. Dù sắp chạm ngưỡng 30 nhưng nữ MC vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, làn da trắng mịn.

Trong số các hot girl Việt chạm ngưỡng U30 nhưng vẫn giữ được nhan sắc có thể nhắc tới Phở Ngọc Thảo. Cô nàng được chú ý khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2009. Trên trang cá nhân, thường đăng clip khoe mặt mộc và thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhiều người vui đùa rằng hot girl 9X này sở hữu nhan sắc "hack tuổi", dù sắp chạm ngưỡng 30 nhưng 9X vẫn giữ được làn da mịn màng, khỏe khoắn. Trong clip quay cận mặt, dễ dàng thấy Ngọc Thảo có sống mũi cao, đôi môi trái tim và đôi mắt to, tròn tự nhiên. Thời gian gần đây, nhiều người dành sự chú ý về chuyện tình cảm của Ngọc Thảo. Sau 2 mối tình ồn ào trên mạng xã hội, hiện tại, 9X chọn cách im lặng trước mọi tin đồn. Cô thường xuyên trò chuyện với fan và khẳng định đang độc thân. Không chỉ vậy, hot girl Sài thành nói cô còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhân vật tiếp theo trong dàn hot girl Việt chạm ngưỡng tuổi 30 đó là Midu. Dân mạng nhớ tới cô với hình ảnh đẹp trong sáng, ngây thơ. 9X sở hữu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và làn da mịn màng. Ngày trước, Midu thường theo đuổi phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch. Thời gian gần đây, cô hot girl 8X này chăm diện những bộ đồ gợi cảm, sexy, khoe vẻ đẹp "không tuổi" khiến dân mạng thích thú. Midu thường chọn cách trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ khi xuất hiện ở các sự kiện lớn, 8X mới make up đậm. Midu khoe lưng trần quyến rũ. Vũ Thu Hoài là cái tên cuối cùng trong danh sách hot girl Việt chạm ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn xinh đẹp. Cô nàng này hiện là MC kiêm diễn viên truyền hình. Thu Hoài nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt mang đường nét chuẩn con gái Á đông. Thu Hoài trung thành với mái tóc đen, dài, thẳng tự nhiên. Cô thường chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, hầu hết chỉ tô son nhẹ. Vào những dịp quan trọng, Thu Hoài như "biến hóa" thành cô gái sexy, quyến rũ. Dù sắp chạm ngưỡng 30 nhưng nữ MC vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, làn da trắng mịn.