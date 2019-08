Hot girl Việt hồi mới nổi: Ai cũng theo style dịu dàng 'bánh bèo'

Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên, sinh năm 1996) là hot girl nổi tiếng Hà thành từ khi còn là học sinh cấp 3. Ngày ấy, Mẫn Tiên cùng với Quỳnh Anh Shyn, An Japan được dân mạng biết tới với danh xưng "bộ ba sát thủ". Sở hữu ngoại hình dễ thương, gu thời trang dẫn đầu xu hướng nên không khó hiểu khi 9X trở thành cái tên được quan tâm thời bấy giờ. Ngày trước, cả Mẫn Tiên và Quỳnh Anh Shyn đều trung thành với mái ngố, tóc xoăn nhẹ và theo đuổi cách trang điểm nhẹ nhàng cùng những cách tạo dáng "baby cute", dễ thương, trong sáng. An Japan (Lê Ngọc Hoài An) - thành viên thứ 3 của "bộ ba sát thủ" cũng không ngoại lệ. 9X sở hữu nhan sắc xinh đẹp thường bị nhầm là con lai. Tại thời điểm năm 2011, 2012, tên tuổi của 3 cô nàng tràn ngập các mặt báo. Hiện tại, bộ ba Mẫn Tiên - An Japan - Quỳnh Anh Shyn đều đã đạt được những thành quả nhất định sau 8 năm được biết đến với danh xưng "hot girl". Mẫn Tiên là du học sinh Nhật Bản, cô đã ít hoạt động nghệ thuật hơn trước để tập trung cho việc học. Mới đây, 9X được chọn làm đại sứ du lịch của thành phố Beppu (Nhật Bản). An Japan lấn sân sang con đường MC, diễn xuất và nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Quỳnh Anh Shyn là một trong số ít hot girl Việt cán mốc trên 2 triệu người theo dõi. 9X đã "biến hóa" từ cô bé dễ thương năm nào thành cô gái cá tính, chịu chơi hàng hiệu nổi tiếng giới trẻ. Hà Lade (Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994) là hot girl nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Hot VTeen. Sau đó, 9X thử sức ở The Face 2017 nhưng bị loại từ vòng đầu. Ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức, hot girl Hà thành đạt danh hiệu Á khôi. Sau 10 năm kể từ ngày nổi tiếng, Hà Lade có sự thay đổi đáng kể về nhan sắc. Cô từng công khai thừa nhận đã trải qua cuộc đại phẫu gần như toàn bộ gương mặt như: thu gọn hàm, cắt mí, nâng mũi, mở góc mắt. Cuối 2015, Hà Lade công khai mối tình với thiếu gia Hà Quang Dũng (quê Vĩnh Phúc). Sau đó một năm, đôi trẻ chính thức "đường ai nấy đi". Bằng những dòng trạng thái úp mở trên trang cá nhân Hà Lade, dân mạng đồn đoán rằng họ tan vỡ do "người thứ ba". Đầu 2019, 9X chia sẻ loạt ảnh tình cảm với bạn trai mới và khẳng định đây là người cô tìm kiếm bấy lâu. Tuy nhiên, danh tính chàng trai này vẫn chưa được tiết lộ. Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992, Hà Nội) nhận được sự quan tâm của dân mạng khi xuất hiện trong vai trò nữ chính MV Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP. Thời điểm ấy, cô là tiếp viên hàng không. Năm 2017, 9X chia sẻ quyết định nghỉ việc để tập trung phát triển nghệ thuật. Sau đó, cô dành ngôi vị quán quân cuộc thi The Look 2017. Ngày trước, Ngọc Châm trung thành với gu thời trang đơn giản. Cô sở hữu gương mặt v-line tự nhiên, sống mũi cao, làn da trắng. Nhan sắc của 9X thời điểm đó nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Hiện tại, dù chưa từng lên tiếng về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhiều người tìm ra điểm thay đổi rõ rệt của cô. Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997) là hot girl nổi tiếng Hà thành. Cô nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng nhờ màn "lột xác" từ cô bé gầy gò chỉ 36 kg tới cô gái có body cân đối, sexy. Ngày trước, 9X trung thành với mái tóc đen, dài và luôn nở nụ cười tươi trong tất cả các khung hình. Châu Bùi là số ít hot girl chưa từng đụng chạm dao kéo. Tuy vậy, cô có sự thay đổi rõ ràng về phong cách thời trang. Hiện tại, 9X theo đuổi hình tượng cô nàng cá tính với kiểu biểu cảm lạnh lùng đặc trưng. Ngọc Thảo (Lê Trương Ngọc Thảo, sinh năm 1990) là hot girl nổi tiếng Sài thành, quán quân Ngôi sao thời trang 2009. Sau đó, 9X được quan tâm nhiều hơn khi xuất hiện trong series Thích ăn phở cùng vlogger Phở Đặc Biệt. Ngày đó, Ngọc Thảo nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp, dễ thương. Hiện tại, Ngọc Thảo không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng cô vẫn là cái tên nhận được sự chú ý lớn của dân mạng. Sau mối tình với rapper Andree, hot girl Sài thành công khai bạn trai là thiếu gia Tuấn Hải. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, đôi trẻ đã "đường ai nấy đi" và xóa hết ảnh chung trên mạng xã hội.

