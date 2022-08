Bạn gái Đoàn Văn Hậu liệu có phải rich kid Hà thành thứ thiệt?

Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu đăng loạt hình tình tứ bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Về phía Doãn Hải My, cô tiết lộ quen biết Văn Hậu từ lâu nhưng phải tới sau cuộc thi "Hoa Hậu Việt Nam" năm 2020, cả 2 mới tìm hiểu và chính thức yêu đương. Hiện mọi thông tin về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn luôn nhận về sự quan tâm lớn. Từ một số hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bố mẹ vợ tương lai của Văn Hậu rất chịu khó đầu tư để con cái có thể phát triển một cách toàn diện. Ngay từ nhỏ, Hải My đã được mẹ cho diện những bộ đồ chanh sả, đi du lịch nhiều nơi cùng người thân. Hải My có năng khiếu hát, vẽ và múa nên bố mẹ đầu tư khá nhiều cho con gái trong việc luyện thanh. Doãn Hải My luyện thanh. 10X tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ. Từ nhan sắc đến thần thái của nàng WAGs đúng là không chê vào đâu được. Ngày nhỏ, Hải My có răng khểnh nhìn cực duyên. Nhưng đến khi thay răng, "nét duyên" ấy cũng biến mất luôn. Doãn Hải My sinh ra trong gia đình gốc Hà Nội. Bố mẹ cô nàng đều làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoại hình 2 vị phụ huynh đúng là chất chơi, bảo sao Hải My vừa xinh đẹp lại giỏi giang đến vậy.

Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu đăng loạt hình tình tứ bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Về phía Doãn Hải My, cô tiết lộ quen biết Văn Hậu từ lâu nhưng phải tới sau cuộc thi "Hoa Hậu Việt Nam" năm 2020, cả 2 mới tìm hiểu và chính thức yêu đương. Hiện mọi thông tin về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn luôn nhận về sự quan tâm lớn. Từ một số hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bố mẹ vợ tương lai của Văn Hậu rất chịu khó đầu tư để con cái có thể phát triển một cách toàn diện. Ngay từ nhỏ, Hải My đã được mẹ cho diện những bộ đồ chanh sả, đi du lịch nhiều nơi cùng người thân. Hải My có năng khiếu hát, vẽ và múa nên bố mẹ đầu tư khá nhiều cho con gái trong việc luyện thanh. Doãn Hải My luyện thanh. 10X tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ. Từ nhan sắc đến thần thái của nàng WAGs đúng là không chê vào đâu được. Ngày nhỏ, Hải My có răng khểnh nhìn cực duyên. Nhưng đến khi thay răng, "nét duyên" ấy cũng biến mất luôn. Doãn Hải My sinh ra trong gia đình gốc Hà Nội. Bố mẹ cô nàng đều làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoại hình 2 vị phụ huynh đúng là chất chơi, bảo sao Hải My vừa xinh đẹp lại giỏi giang đến vậy.