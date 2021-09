“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang đùa cợt sao kê, netizen tức giận ngút trời

Thời gian vừa qua, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào những livestream của bà Phương Hằng khi liên tục nhắc tên các nghệ sĩ Việt và có những phát ngôn liên quan đến vấn đề từ thiện. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng ròng rã "khẩu chiến", đến ngày 12/9 bà Hằng tuyến bố dừng livestream, đóng toàn bộ kênh YouTube khiến ai cũng khó hiểu. Những tưởng sau những ồn ào liên quan đến câu chuyện "sao kê từ thiện" thì mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng vài ngày trở lại đây, vụ lùm xùm giữa bà Phương Hằng và " cậu IT" Nhâm Hoàng Khang lại thành "chủ đề" gây xôn xao khắp mạng xã hội. Vào tối ngày 15/9, Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải một bản sao kê ngân hàng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đăng tải, anh chàng này tiếp tục đăng một video giải thích tất cả chỉ là một "trò hề". "Sao kê này nó chỉ là trò hề thôi, chứ ai lấy được bên ngân hàng. Các bạn hiểu chưa, cho các bạn cộng trừ thoải mái luôn. Ở đâu ra mà hack ngân hàng, tầm bậy tầm bạ không", Nhâm Hoàng Khang khẳng định. Bên cạnh đó, ""cậu IT"" Nhâm Hoàng Khang còn dẫn một đường link website với caption: "Tự trải nghiệm sao kê tại". Theo đó, khi ấn vào đường link này, chỉ cần mỗi lần F5, trang web sẽ hiện ra một bản sao kê khác nhau. Trước "trò hề sao kê" mà Nhâm Hoàng Khang bày ra, nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ, không ít người đã bình luận tỏ rõ sự bức xúc: "Cuối cùng thì cũng phải thừa nhận là trò hề do mình tự tạo ra thôi", "Cuối cùng tất cả chỉ là trò hề. Thế mà úp úp mở mở suốt mấy ngày, chiêu trò thực sự",... Trước đó, Nhâm Hoàng Khang bố sẽ tung toàn bộ sao kê Quỹ từ thiện "Hằng Hữu" 280 tỷ đồng. Nhâm Hoàng Khang còn mạnh miệng khẳng định, tối đa 3 ngày sẽ công khai đầy đủ 1784 trang giấy sao kê của quỹ từ thiện Hằng "Hữu" từ ngân hàng và có đóng dấu đầy đủ, không thiếu một trang nào. Trước đó, trong livestream cuối cùng bà Phương Hằng cũng đã đáp trả và tuyên bố không hề lo sợ khi Nhâm Hoàng Khang tuyên bố sẽ tung sao kê Quỹ từ thiện "Trái tim Hằng Hữu" của bà . Bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang đã có mối quan hệ trước đó khi anh chàng này là người hỗ trợ bà Phương Hằng tìm ra loạt antifan và hé lộ những thông tin Hoài Linh chưa chuyển khoản tiền từ thiện cứu trợ miền Trung. Nhâm Hoàng Khang là một coder – lập trình viên tài năng, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Được biết, Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

