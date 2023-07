Cắt phăng mái tóc dài, Âu Hà My lý do ẩn chứa được netizen ủng hộ

Cuộc sống của Âu Hà My hậu ly hôn diễn viên Trọng Hưng được nhiều người quan tâm. Cô vừa đi dạy, vừa học lên để nâng cao trình độ và kinh doanh. mới đây nhiều người bất ngờ khi nữ giảng viên Âu Hà My "cắt phăng" mái tóc dài gìn giữ nhiều năm qua: "Giao diện cute và hệ điều hành dễ thương không kém", cô viết. Được biết, Âu Hà My đã hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. "Hoàn thành 1 ước nguyện em đã ấp ủ rất lâu: hiến tóc dành tặng bệnh nhân ung thư... Đằng sau là cả một câu chuyện dài và thật nhiều tâm tư, nhưng hôm nay em rất vui vì đã hoàn thành được điều ý nghĩa này để chuẩn bị chào tuổi 30", nữ giảng viên Âu Hà My viết bên dưới phần bình luận. Âu Hà My nổi tiếng với ảnh chụp khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nàng không chỉ xinh mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ, đang nộp hồ sơ để thi Tiến sĩ. Âu Hà My từng hẹn hò sao nhí Hà Duy - con trai của nghệ sĩ Hương Dung nhưng hủy hôn phút chót. Sau đó, cô kết hôn với diễn viên Trọng Hưng và đổ vỡ chỉ sau 11 tháng sống chung. Lý do chia tay được Hà My công khai do Trọng Hưng ngoại tình, bạc bẽo. Hơn 2 năm sau khi ly hôn, nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" tiếp tục công việc ở công ty truyền thông sự kiện của mình. Còn Âu Hà My giảng dạy và kinh doanh.

