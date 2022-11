Bất ngờ gương mặt như tượng sáp của hot girl Âu Hà My

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Âu Hà My đã cập nhật loạt ảnh mới toanh màu sắc rực rỡ. Bộ ảnh mới này của Âu Hà My cô thực hiện nhân dịp sinh nhật của mình, cũng là ngày Nhà giáo Việt Nam. Đính kèm hình ảnh cô giáo hot girl chia sẻ: "Chúc cô gái sinh nhật vui vẻ. Chúc em bước sang tuổi mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thành công hơn và luôn hạnh phúc bên những người mình yêu thương". Lần lên sóng này, vợ cũ Trọng Hưng chọn style bánh bèo. Từ trang phục, phụ kiện cho tới bối cảnh đều lấy tông hồng làm chủ đạo. Tuy nhiên phần lớn netizen nhận xét rằng gương mặt của Âu Hà My bị chỉnh sửa quá nhiều, đơ cứng không khác gì tượng sáp. Chính chủ của bộ ảnh khiến người xem khó nhận ra vì ngoại hình ngày một đổi khác. Nhưng nhìn tổng thể, ai cũng xuýt xoa bởi cô giáo hot girl ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 năm ly hôn. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian 11 tháng bên nhau, Âu Hà My và Trọng Hưng liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng tháng 10/2020, cô giáo hot girl bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình, bạc bẽo. Phía Trọng Hưng cũng đứng ra tố vợ cũ là người sống không biết điều với gia đình chồng, cả 2 đã rạn nứt tình cảm khi kết hôn được vài tháng. Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Âu Hà My đã cập nhật loạt ảnh mới toanh màu sắc rực rỡ. Bộ ảnh mới này của Âu Hà My cô thực hiện nhân dịp sinh nhật của mình, cũng là ngày Nhà giáo Việt Nam. Đính kèm hình ảnh cô giáo hot girl chia sẻ: "Chúc cô gái sinh nhật vui vẻ. Chúc em bước sang tuổi mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thành công hơn và luôn hạnh phúc bên những người mình yêu thương". Lần lên sóng này, vợ cũ Trọng Hưng chọn style bánh bèo. Từ trang phục, phụ kiện cho tới bối cảnh đều lấy tông hồng làm chủ đạo. Tuy nhiên phần lớn netizen nhận xét rằng gương mặt của Âu Hà My bị chỉnh sửa quá nhiều, đơ cứng không khác gì tượng sáp. Chính chủ của bộ ảnh khiến người xem khó nhận ra vì ngoại hình ngày một đổi khác. Nhưng nhìn tổng thể, ai cũng xuýt xoa bởi cô giáo hot girl ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 năm ly hôn. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian 11 tháng bên nhau, Âu Hà My và Trọng Hưng liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng tháng 10/2020, cô giáo hot girl bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình, bạc bẽo. Phía Trọng Hưng cũng đứng ra tố vợ cũ là người sống không biết điều với gia đình chồng, cả 2 đã rạn nứt tình cảm khi kết hôn được vài tháng. Ảnh: FBNV