Chàng phi công huỷ hôn với Âu Hà My năm ấy giờ ra sao?

Mới đây trên trang cá nhân, Hà Duy - chàng trai huỷ hôn với Âu Hà My năm ấy đã cập nhật loạt ảnh mới toanh. Theo đó, chàng cơ trưởng tiết lộ rất may mắn khi có dịp đi đón tuyển Việt Nam từ Lào về nước. Được biết thầy trò HLV Park Hang Seo vừa có trận gặp Lào trên sân khách. Và ngày 27/12 tới đây, các chiến binh sao vàng sẽ đối đầu Malaysia ở sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2022. "Đón tuyển Việt Nam vô địch", chàng phi công Hà Duy hào hứng khoe ảnh check-in bên thầy Park và dàn cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng,... Lâu lâu mới lên sóng, loạt ảnh của Hà Duy nhận về sự quan tâm lớn. Ngoài bày tỏ ngưỡng mộ, số khác lại thích thú bởi lâu lắm rồi mới thấy tình cũ Âu Hà My lộ diện. Nhìn hình ảnh anh chàng hiện tại, ai cũng nhận xét Hà Duy trẻ trung hơn sau 4 năm chia tay Âu Hà My. Hà Duy (hay còn gọi là Duy Alex, con trai nghệ sĩ Hương Dung, SN 1989) từng được biết đến là diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim Làm Mẹ, Xóm Bờ Sông, Mùa Hè Sôi Động, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21… Với tài năng diễn xuất, nhiều người nghĩ rằng sau khi trưởng thành Hà Duy sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh lại được gia đình định hướng trở thành phi công. Tên tuổi của Hà Duy gây chú ý nhiều hơn khi công khai hẹn hò cũng giảng viên Âu Hà My. Họ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội vào khoảng cuối năm 2017. Tháng 5/2018, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ và dự tính đám cưới vào cuối năm. Hà Duy từng khiến mọi người ghen tị khi đưa Hà My đi đo váy cưới có giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó Hà My tuyên bố hủy hôn ước. Khi được một người vào thắc mắc, cô giáo hot girl chỉ cho biết gia đình bạn trai cũ vẫn rất tốt với mình. Bản thân Hà My vẫn luôn coi bố mẹ Hà Duy như bố mẹ ruột. Ngoài ra cô không muốn chia sẻ thêm bất kỳ điều gì. Sau 4 năm không còn chung lối, hiện Hà My bận rộn với việc dạy và học thì Duy Alex cũng có sự nghiệp rất ổn định. Anh hiện đang là cơ trưởng đoàn bay 919 của Hãng Hàng không Quốc gia.

Mới đây trên trang cá nhân, Hà Duy - chàng trai huỷ hôn với Âu Hà My năm ấy đã cập nhật loạt ảnh mới toanh. Theo đó, chàng cơ trưởng tiết lộ rất may mắn khi có dịp đi đón tuyển Việt Nam từ Lào về nước. Được biết thầy trò HLV Park Hang Seo vừa có trận gặp Lào trên sân khách. Và ngày 27/12 tới đây, các chiến binh sao vàng sẽ đối đầu Malaysia ở sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2022. "Đón tuyển Việt Nam vô địch", chàng phi công Hà Duy hào hứng khoe ảnh check-in bên thầy Park và dàn cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng,... Lâu lâu mới lên sóng, loạt ảnh của Hà Duy nhận về sự quan tâm lớn. Ngoài bày tỏ ngưỡng mộ, số khác lại thích thú bởi lâu lắm rồi mới thấy tình cũ Âu Hà My lộ diện. Nhìn hình ảnh anh chàng hiện tại, ai cũng nhận xét Hà Duy trẻ trung hơn sau 4 năm chia tay Âu Hà My. Hà Duy (hay còn gọi là Duy Alex, con trai nghệ sĩ Hương Dung, SN 1989) từng được biết đến là diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim Làm Mẹ, Xóm Bờ Sông, Mùa Hè Sôi Động, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21… Với tài năng diễn xuất, nhiều người nghĩ rằng sau khi trưởng thành Hà Duy sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh lại được gia đình định hướng trở thành phi công. Tên tuổi của Hà Duy gây chú ý nhiều hơn khi công khai hẹn hò cũng giảng viên Âu Hà My. Họ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội vào khoảng cuối năm 2017. Tháng 5/2018, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ và dự tính đám cưới vào cuối năm. Hà Duy từng khiến mọi người ghen tị khi đưa Hà My đi đo váy cưới có giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó Hà My tuyên bố hủy hôn ước. Khi được một người vào thắc mắc, cô giáo hot girl chỉ cho biết gia đình bạn trai cũ vẫn rất tốt với mình. Bản thân Hà My vẫn luôn coi bố mẹ Hà Duy như bố mẹ ruột. Ngoài ra cô không muốn chia sẻ thêm bất kỳ điều gì. Sau 4 năm không còn chung lối, hiện Hà My bận rộn với việc dạy và học thì Duy Alex cũng có sự nghiệp rất ổn định. Anh hiện đang là cơ trưởng đoàn bay 919 của Hãng Hàng không Quốc gia.