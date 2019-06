Cặp đôi LGBT nổi tiếng YunBin - Tú Tri tung ảnh cưới lung linh

Tháng 10 năm ngoái, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng LGBT là ”đạo diễn triệu view” YunBin và ”hotgirl Bolero” Tú Tri đã tổ chức lễ ăn hỏi của mình tại An Giang dưới sự chúc phúc của đầy đủ người thân, họ hàng và bạn bè. Tháng 5 năm nay, YunBin và Tú Tri tiếp tục tổ chức Lễ thề nguyện (The Vow) - một buổi lễ nhỏ trước thềm đám cưới. Và sắp tới, cuối tháng 7/2019, cặp đôi sẽ chính thức có một lễ cưới hoành tráng, đánh dấu cột mốc cho chặng đường tình yêu đặc biệt của mình. Trước thềm đám cưới, mới đây, YunBin và Tú Tri đã tung ra bộ ảnh cưới tuyệt đẹp tại Đà Nẵng - quê ngoại của Tú Tri. Cặp đôi thực sự ”chơi lớn” khi thực hiện bộ ảnh tại 3 địa điểm là TP Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà Hills với việc thay hơn 5 bộ đồ, concept khác nhau. Sau Đà Nẵng, cặp đôi tiếp tục thực hiện một bộ ảnh khác tại Đà Lạt. Trong mỗi khung ảnh, không thể khó để nhận ra cặp vợ chồng sắp cưới này đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời. Được biết, hôn lễ của YunBin và Tú Tri sẽ được kéo dài trong 3 ngày, 20/7 (nhà gái), 21/7 (rước dâu) và 22/7 (nhà trai).

Tháng 10 năm ngoái, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng LGBT là ”đạo diễn triệu view” YunBin và ”hotgirl Bolero” Tú Tri đã tổ chức lễ ăn hỏi của mình tại An Giang dưới sự chúc phúc của đầy đủ người thân, họ hàng và bạn bè. Tháng 5 năm nay, YunBin và Tú Tri tiếp tục tổ chức Lễ thề nguyện (The Vow) - một buổi lễ nhỏ trước thềm đám cưới. Và sắp tới, cuối tháng 7/2019, cặp đôi sẽ chính thức có một lễ cưới hoành tráng, đánh dấu cột mốc cho chặng đường tình yêu đặc biệt của mình. Trước thềm đám cưới, mới đây, YunBin và Tú Tri đã tung ra bộ ảnh cưới tuyệt đẹp tại Đà Nẵng - quê ngoại của Tú Tri. Cặp đôi thực sự ”chơi lớn” khi thực hiện bộ ảnh tại 3 địa điểm là TP Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà Hills với việc thay hơn 5 bộ đồ, concept khác nhau. Sau Đà Nẵng, cặp đôi tiếp tục thực hiện một bộ ảnh khác tại Đà Lạt. Trong mỗi khung ảnh, không thể khó để nhận ra cặp vợ chồng sắp cưới này đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời. Được biết, hôn lễ của YunBin và Tú Tri sẽ được kéo dài trong 3 ngày, 20/7 (nhà gái), 21/7 (rước dâu) và 22/7 (nhà trai).