Các cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào đúng khoảnh khắc giao thừa 2020

Khoảnh khắc giao thừa, ai cũng mong chờ những điều may mắn và bình an cho năm mới. Dù trước đó, trận mưa lớn khiến nhiều người từng chừng không thể ra phố ngắm pháo. Tuy nhiên rất may mắn, trời thương lòng người khiến thời tiết khá đẹp. Có mặt tại khu vực hồ Gươm khoảnh khắc giao thừa, rất nhiều bạn trẻ đã tập chung để ngắm pháo hoa. Tranh thủ khoảnh khắc đặc biệt này, không ít những nụ hôn ngọt ngào đã được các bạn trẻ trao cho nhau. Những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào cùng người mình thương là điều bất cứ ai cũng muốn, Năm mới và cả cái lạnh dường như đã trở thành 1 cái cớ để mọi người xích lại gần nhau, yêu thương nhau và cùng chờ mong vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Bên nhau trong thời khắc rất đẹp này. Cùng nhau cầm ô đội mưa xem pháo hoa. Những cái ôm thật chặt vào trao cho nhau nụ hôn đêm giao thừa. Không chỉ có giới trẻ Việt, nhiều người bạn nước ngoài cũng hòa cùng dòng người mừng Tết Canh Tý.

