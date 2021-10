“Cà khịa” Chi Pu, nam streamer Nam Blue mở lớp “tiếng lai“

Những ngày gần đây, câu nói viral của Chi Pu được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng Việt Nam. Trong làng game Việt, nam streamer Nam Blue cũng "bắt trend" rất nhanh và thậm chí "cà khịa" cả Chi Pu trên livestream của mình. Nam Blue chia sẻ trên livestream khi xem video của ca sĩ Chi Pu, anh nhận xét cô nàng mới qua Mỹ 1-2 tuần đã thành "Việt Kiều yêu nước". Nam streamer cho rằng cô chỉ đang cố gắng nói lái giọng đi cho "Têi". Nam Blue còn nhấn mạnh quan điểm của mình với câu chuyện: "Mình có xem một bài đăng so sánh Hương Tràm qua 2 năm thì nói tiếng Việt bình thường, Chi Pu qua 2 tuần thì mất gốc luôn". Theo như Nam Blue chia sẻ, sắp tới anh sẽ ra nước ngoài công tác một thời gian vậy nên anh tuyên bố mở lớp dạy nói tiếng "nửa Anh nửa Việt". Cộng đồng fans 'Rau Dưa' của nam streamer cũng tỏ ra thích thú và để lại khá nhiều bình luận liên quan chủ đề này. Nam Blue là streamer tên tuổi với tựa game Truy Kích, PUBG tên thật là Phan Thanh Nam, sinh ngày năm 1990 tại Nghệ An. Anh hoạt động rất tích cực nhất trên nền tảng Facebook, từng đạt Top 1 streamer có lượng xem trực tiếp cao nhất Thế Giới. Sở thích của anh là màu xanh, do đó anh dùng nó để cho nickname của mình luôn. Bên cạnh đó, anh còn được nhắc tới với một nickname khác là “Caubengungo”. Nam Blue cho biết, thời gian trước khi mới vào nghề anh không có ý định đi theo con đường streamer mà chỉ đơn giản muốn chia sẻ với nhiều người có cùng đam mê với mình qua những tựa game yêu thích. Fanpage của Nam Blue sở hữu hơn mấy triệu lượt follow. Kênh Youtube riêng thu hút gần một triệu người đăng ký. Và chưa có dấu hiệu ngừng lại mà sẽ lên cao theo từng ngày. Mời quý độc giả xem video: 🔫[PUBG MOBILE] Thầy trò bem nhau như chém chả/Nam Blue

