Boss chó mèo trông hàng quán và loạt hình ảnh khó đỡ

Không chỉ là những "người bạn bốn chân", chó mèo còn được chủ nhân giao phó nhiệm vụ bán hàng với đủ "thủ đoạn" dụ dỗ khách. Nói về hội boss chó mèo "đa di năng" thì trước đây trên MXH đã xuất hiện không ít, tuy nhiên mỗi con lại có những dáng vẻ, thần thái khác nhau khiến khách hàng đều không nhịn nổi cười.Chú chó này phải trông cửa hàng cho chủ nhân nó, tuy nhiên vẻ mặt lại có vẻ gì đó không ổn. Một chú chó sẵn sàng dùng "nhan sắc" để giúp chủ mua may bán đắt được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Tấm bảng đeo trước ngực với nội dung: "Nước mía, mua 1 ly, hun 1 cái, ok!" đã khiến netizen thích thú. Chú chó cực kỳ đáng yêu làm nhân viên bán hàng tạp hóa tên tên Suzuki ở Tokyo (Nhật Bản). Chú chó này biết mở cửa đón khách mỗi ngày, biết trả tiền thừa, quan trọng nhất là thái độ bán hàng cực kì nhiệt tình và chuyên nghiệp. Đây là một chú chó ở Thái Lan, rất nổi tiếng vì theo chủ đi bán sầu riêng suốt hơn 7 năm. Hình ảnh vui vẻ, hoạt bát cùng những lần đội mũ như những người nông dân khiến chó chú tên Jubjib càng trở nên đáng yêu và được nhiều người yêu thích. Chú mèo tên Bối Bối đến từ Trung Quốc từng gây sốt MXH khi ngủ say sưa trong lúc bán hàng. Trông hàng nhưng mệt quá thì ngủ một lúc vậy. Đang yên đang lành tự nhiên dựng đầu người ta dậy bắt trông hàng. Ảnh: Tổng hợp

