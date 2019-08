Bỏ túi danh sách quán cà phê màu hồng cho hội bánh bèo

La Fleur Tea and Dessert Café: Nơi đây mang vẻ quyến rũ không chỉ ở không gian lãng mạn mà còn từ những món tráng miệng mang sắc hồng dễ thương. Tất cả món ăn ngọt ở đây đều được bày biện trên đĩa sứ trắng hoặc hồng, một chút sốt dâu đỏ nổi bật với viên kem màu mềm mượt khiến mỗi đĩa đồ ăn đều như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Hgiangg__, Changgjerry. Thực đơn tại quán cà phê rất phong phú, có đủ các loại bánh tiramisu, flan, cheesecake, rainbow cake, bánh táo, cupcake, bánh mousse, bánh tart… Không còn gì tuyệt hơn khi vừa được nhâm nhi đồ uống, vừa thưởng thức những chiếc bánh mới ra lò, mang hương vị rất riêng của quán phải không nào? Giá: 50.000-500.000 đồng/người. Ảnh: Hanhchipp Baked by Julie: Tọa lạc trên con phố Hàng Bông, quán cà phê bánh ngọt nổi bật với tone màu hồng ngọt ngào từ trong ra ngoài. Tiệm đầu tư tỉ mỉ từ những decor nhỏ nhất như bộ ấm chén, chậu hoa… đến những chiếc bàn, chiếc ghế sofa đều ngập trong sắc hồng dễ thương. Ảnh: Julie_lovesbaking, Phuongladyy. Baked by Julie còn nổi bật bởi những dàn hoa hồng xinh lung linh, hàng gương dài lung linh thêm điểm nhấn. Chắc chắn đây sẽ là ‘tụ điểm sống ảo’ dành cho các nàng thơ dễ dàng sở hữu những bức ảnh đẹp nhất ở mọi góc độ. Giá: 50.000-350.000 đồng/người. Ảnh: Julie_lovesbaking. Le Douxi - Bakery & Cafe: Những tín đồ của các bạn gấu nâu, thỏ trắng, vịt vàng đến từ mạng xã hội LINE hoặc fan Kpop chắc chắn sẽ hài lòng với không gian quán từ bức tường đến bàn ghế nội thất. Le Douxi rất tâm lý khi bày trí một đội ngũ thú nhồi bông ở khắp nơi, phục vụ các cô gái chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Hanhchipp, Phanhkt. Tuy nhiên, đồ uống và bánh tại quán nhận về khá nhiều những phản hồi không tích cực từ khách về chất lượng. Thành viên Hiếu Tống B. nhận xét: “Phần desserts chị mình có gọi 1 bánh matcha nhưng vị khá chua và rõ ràng là bánh đã để lâu nên hư. Sau khi phản hồi, bạn nhân viên đồng ý đổi một bánh mousse dâu nhưng vẫn không khá khẩm hơn”. Dù vậy, nhiều tín đồ vẫn lựa chọn quán với lý do view đẹp, mức giá: 30.000-70.000 đồng/người. Ảnh: _mymyhunhan_.

