Bố mẹ cưng "boss" hết cỡ khiến con đẻ thành "con ghẻ"

Mới sắm chiếc nón cho "con ruột" nên phải chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Lý do điện thoại bố mẹ chẳng thấy hình con đâu, chỉ toàn hình chó mèo. Cưng lắm mới tìm mua được cái nón vừa với boss mèo. Hình ảnh "con sen" đang hầu hạ "hoàng thượng" không còn xa lạ gì trên mạng. Thiếu điều muốn leo lên đầu lên cổ ngồi luôn cho một giấc ngủ trưa. Võng thuộc về "con ruột" của mẹ còn "con ghẻ" phải nằm đất. May đồ cũng phải chừa một khúc vải để may cho "boss". Được mặc áo đôi với mẹ người ta mà còn biết nịnh nọt, đấm lưng nữa thì kỳ này có người ra rìa thật rồi. Con ruột đòi ăn thì bảo tự lăn vào bếp, chứ "con ghẻ" bốn chân này tới giờ ăn là mẹ tự khắc cơm bưng nước rót liền. Nhìn bộ móng này đã đủ biết ai là bà chủ của căn nhà này chưa? Mùa đông tới con đẻ tự tìm chăn đắm còn con ghẻ được ôm ấm áp. Thay vì ôm con đẻ thì ôm con ghẻ ấm áp hơn.

