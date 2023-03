Bỏ dở đại học, Phạm Thoại nỗ lực để có cuộc sống hiện tại

Phạm Thoại là gương mặt nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng trên mạng xã hội. Gắn liền với cái tên ấy là không ít những lần phát ngôn gây sốc cùng gu thời trang “lạ lùng”. Tuy nhiên, nếu theo dõi đủ lâu và đủ hiểu được con người thật của Phạm Thoại thì không thể phủ nhận, chàng trai sinh năm 1996 là một người có ý chí kiên cường, luôn cố gắng nỗ lực để đi lên từ khó khăn. Phạm Thoại sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn tại Hải Phòng. Tuổi thơ của anh đầy cơ cực khi bố bệnh nặng, mọi gánh nặng về kinh tế đè nặng lên vai người mẹ khắc khổ. Thời điểm đó, gia đình Phạm Thoại gần như nghèo nhất trong làng. Những ngày miền Bắc mưa to gió lớn hay mùa đông lạnh gió, cả nhà chỉ biết co ro bên trong ngôi nhà đã rơi vỡ những mảnh tường. Không những vậy, có những năm gia đình Phạm Thoại còn không có Tết. Thỉnh thoảng, cứ đến ngày 29 là căn bệnh của bố anh lại trở nặng khiến gia đình gần như phải ăn Tết trong bệnh viện, tiền thuốc của bố mỗi ngày lên đến 2 - 3 triệu đồng. Số tiền trong nhà cứ dần cạn kiệt, bố mẹ từng khuyên Phạm Thoại nghỉ học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất nhưng anh gay gắt phản đối và tự làm đủ mọi việc để kiếm tiền học như nhân viên siêu thị, bảo vệ, phát tờ rơi, bán quần áo,... Đỉnh điểm, vào năm 2018, Phạm Thoại trở nên nổi tiếng sau màn bán hàng giả gái ấn tượng. Với tính cách có phần xéo sắc, mặc dù "mắng” khách như tát nước vào mặt nhưng bởi sự hài hước, thẳng thắn và khá có duyên mà anh chàng vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Công việc mang lại số tiền lớn lại bận rộn nên khoảng năm 4 Đại học, Phạm Thoại đã quyết định thôi học và đi làm. Vốn xuất thân là một “hiện tượng mạng” nổi tiếng chỉ sau 1 đêm nhưng khác với những người khác, Phạm Thoại vẫn duy trì được độ hot đến thời điểm hiện tại. Anh nắm bắt cơ hội mọi lúc mọi nơi, thử sức ở nhiều chương trình người mẫu, diễn xuất. Dù không đạt thành tích cao nhưng mỗi lần như vậy, Phạm Thoại đều tạo được dấu ấn không nhỏ trong lòng người hâm mộ. Đến hiện tại, sau nhiều năm được biết tới là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cộng thêm công việc kinh doanh thuận lợi, Phạm Thoại giờ đây đã thực hiện được lời hứa xây cho mẹ một ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi thay cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Anh luôn cảm thấy biết ơn vì bản thân đã luôn nỗ lực để vượt qua được những sóng gió. Chưa dừng lại ở đó, khi đã có tiền lo được cho bản thân và gia đình, Phạm Thoại còn trích một số tiền nhỏ để làm để quay trở về quê hương, gửi tặng những gia đình có công với cách mạng bằng tấm lòng và sự trân quý. “Mình nhớ như in mỗi lần có người cho từ thiện thì cực kỳ vui. Mẹ mình luôn vui cười hớn hở để nhận trợ cấp. Nay mình đã lớn lên và trưởng thành, có kinh tế ổn định nên điều đầu tiên mình nhớ về đó chính là quê hương, nơi đã đùm bọc và nuôi dưỡng, vì thế mình luôn ghi nhớ điều này”, Phạm Thoại tâm sự.

