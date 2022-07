Bồ cũ Quang Hải khoe ảnh cưới “siêu lầy” bên chồng diễn viên

Mới đây trên trang cá nhân, tình cũ một thời của Quang Hải - Huyền my đã cập nhật loạt ảnh cưới chất hơn nước cất với diễn viên Anh Tú. Sau tiệc báo hỷ tại Nghệ An, bạn gái cũ Quang Hải chuẩn bị tổ chức đám cưới lần 2 tại TP. HCM. Được biết gái xinh Huyền My và chồng diễn viên đã lặn lội di chuyển lên Đà Lạt để có những shoot hình ưng ý. Cả 2 lựa chọn phong cách chụp mang hơi hướng cổ điển, hoài niệm về quá khứ nên bối cảnh ghi hình đều là những nơi gần gũi với thiên nhiên hay bên các ngôi nhà cổ kính. Trong số đó không ít khoảnh khắc lầy lội của cả cô dâu và chú rể. Trước đó, cả 2 cũng có những bức hình cưới trong studio, do tình hình dịch Covid-19 khi đó vẫn khá phức tạp. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người mong chờ hôn lễ hoành tráng của cả hai diễn ra tại TP HCM. "Cô chủ tiệm nail" Huyền My từng có quãng thời gian hẹn hò Quang Hải nhưng sau đó chia tay trong êm đẹp. Sau ồn ào khá lâu, Huyền My nên duyên và cưới diễn viên Anh Tú. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại tư gia nhà gái ở Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5. Hiện cặp đôi vào Sài Gòn sống và chuẩn bị tổ chức đám cưới ở đây. Được biết, chồng Huyền My từng đăng quang "Cười xuyên Việt". Sau cuộc thi, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV,... Anh Tú con được biết đến với các series hài trên YouTube, trong đó có Nam Phi Liên Hoàn Kế. Anh Tú từng được đề cử nhận giải thưởng: Ngôi Sao Xanh 2019 và Mai Vàng 2019. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

