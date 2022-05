Sau đám cưới, bạn gái cũ Quang Hải tung ảnh “quẩy” hết mình

Hậu chia tay Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã nên duyên và cưới diễn viên Anh Tú. Đám cưới của bạn gái cũ Quang Hải và nam diễn viên đã được tổ chức cách đây không lâu. Trên trang cá nhân cô nàng chia sẻ loạt hình ảnh bữa tiệc trang trí lộng lẫy gây chú ý đến cư dân mạng. Trước đó, gái xinh Huyền My đã tổ chức một buổi tiệc chia tay đời độc thân bên những bạn bè thân thiết. Cô và bạn bè đã có những giây phút vui vẻ, đáng nhớ. Sau đám cưới khoảng 1 tuần, mới đây "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc này. Ngoài ra, cô nàng còn khuyên chị em: "Lấy chồng đi các bạn. Vui lắm". Hình ảnh ghi lại, cô dâu diện váy trắng 2 dây, cùng khách mời check-in cực hài hước. Ở khoảnh khắc khác, gái xinh 9X xứ Nghệ lại trổ tài hát hò dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè. Ở phần bình luận bài đăng, nhiều người tiếp tục gửi lời chúc "cô chủ tiệm nail". Cũng có người "xin vía" vì cho rằng chắc Huyền My được anh xã cưng chiều lắm nên mới khoe như vậy. Huyền My được biết đến khi hẹn hò Quang Hải, nhưng sau đó cả hai đã chia tay. Một thời gian sau, cô và diễn viên Nguyễn Anh Tú đã tìm hiểu và tiến xa hơn. Cả hai quyết định về chung nhà sau thời gian chỉ khoảng 10 tháng tìm hiểu. Trong 10 tháng đó, cả hai yêu xa, chỉ có khoảng 6 lần Anh Tú bay ra gặp bạn gái. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 18/5 với khách mời chủ yếu là đàng gái. Sau đó, Huyền My và Anh Tú sẽ tổ chức đám cưới tại Sài Gòn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

