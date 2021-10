Chỉnh ảnh lố tay, gái xinh Cẩm Đan bị netizen bóc phốt chi tiết

Không chỉ gây chú ý khi là gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, gái xinh Cẩm Đan còn liên tục gây xôn xao khi bị đồn hẹn hò với đại gia Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên. Sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng gương mặt đẹp nuột nà, thế nhưng mới đây, cư dân mạng đã nhận thấy điểm vô cùng phi lý trong bộ ảnh lookbook mới của hot girl Cẩm Đan. Cụ thể, trong hình ảnh thời trang mới của bồ tin đồn đại gia Đức Huy, gây chú ý không chỉ có nhan sắc của gái đẹp An Giang mà còn vì những chi tiết trông méo méo trong ảnh. Hình ảnh sang, xịn của Cẩm Đan bất ngờ xuất hiện chi tiết méo méo như eo hay vòng 3 của gái xinh này đều bị cong vênh bất thường. Những chi tiết này đã minh chứng gái xinh An Giang chỉnh ảnh hơi quá tay khiến hiện tượng "bóp méo vạn vật" lại diễn ra. Nhiều netizen còn khuyên cô nàng hãy học và nâng trình chỉnh ảnh để tránh bị soi mói về sau. Đây không phải lần đầu tiên Cẩm Đan photoshop một cách lộ liễu thế này. Trước đó, gái đẹp cũng không ngại cậy nhờ công nghệ chỉnh sửa ảnh để có những bức hình ăn ý nhất. Số lần Cẩm Đan photoshop nhưng hơi quá tay làm vạn vật cong méo theo cứ phải gọi là nhiều như cơm bữa. Khi thì cô nàng bóp mặt hơi lố khiến khung cửa cũng "oằn mình" theo, lúc thì cô nàng lại lo chỉnh eo thon đến mức quên để ý các vật dụng phía sau. Có vẻ như để có bức ảnh đẹp nhất, photographer này đã không ngại chỉnh méo cả cơ thể lẫn vật dụng xung quanh. Bỏ qua những ồn ào tình cảm, không thể phủ nhận được rằng càng ngày, phong độ nhan sắc của người đẹp An Giang này càng thăng hạng. Từ thần thái đến vóc dáng, không ít lần Cẩm Đan đã khiến cả cõi mạng phải trầm trồ. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News

Không chỉ gây chú ý khi là gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, gái xinh Cẩm Đan còn liên tục gây xôn xao khi bị đồn hẹn hò với đại gia Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên. Sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng gương mặt đẹp nuột nà, thế nhưng mới đây, cư dân mạng đã nhận thấy điểm vô cùng phi lý trong bộ ảnh lookbook mới của hot girl Cẩm Đan. Cụ thể, trong hình ảnh thời trang mới của bồ tin đồn đại gia Đức Huy , gây chú ý không chỉ có nhan sắc của gái đẹp An Giang mà còn vì những chi tiết trông méo méo trong ảnh. Hình ảnh sang, xịn của Cẩm Đan bất ngờ xuất hiện chi tiết méo méo như eo hay vòng 3 của gái xinh này đều bị cong vênh bất thường. Những chi tiết này đã minh chứng gái xinh An Giang chỉnh ảnh hơi quá tay khiến hiện tượng "bóp méo vạn vật" lại diễn ra. Nhiều netizen còn khuyên cô nàng hãy học và nâng trình chỉnh ảnh để tránh bị soi mói về sau. Đây không phải lần đầu tiên Cẩm Đan photoshop một cách lộ liễu thế này. Trước đó, gái đẹp cũng không ngại cậy nhờ công nghệ chỉnh sửa ảnh để có những bức hình ăn ý nhất. Số lần Cẩm Đan photoshop nhưng hơi quá tay làm vạn vật cong méo theo cứ phải gọi là nhiều như cơm bữa. Khi thì cô nàng bóp mặt hơi lố khiến khung cửa cũng "oằn mình" theo, lúc thì cô nàng lại lo chỉnh eo thon đến mức quên để ý các vật dụng phía sau. Có vẻ như để có bức ảnh đẹp nhất, photographer này đã không ngại chỉnh méo cả cơ thể lẫn vật dụng xung quanh. Bỏ qua những ồn ào tình cảm, không thể phủ nhận được rằng càng ngày, phong độ nhan sắc của người đẹp An Giang này càng thăng hạng. Từ thần thái đến vóc dáng, không ít lần Cẩm Đan đã khiến cả cõi mạng phải trầm trồ. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News