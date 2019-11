Bị tố ăn mặc lôi thôi ăn hỏi anh họ Diệp Lâm Anh, Uyên Pu nói gì?

Ngày 8/11, đám hỏi của anh họ Diệp Lâm Anh, Xemesis và Xoài Non diễn ra với sự góp mặt của nhiều streamer, hot girl đình đám trên mạng xã hội như Misthy, Độ Mixi, Linh Ngọc Đàm, Bâu, Võ Ngọc Trân,.... Uyên Pu cũng có mặt chung vui cùng Xemesis và Xoài Non. Tuy nhiên ngay sau khi bức ảnh của cô chụp cùng cô dâu được đăng tải trên mạng xã hội, nữ streamer bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc. "Khi bạn đang đi tập gym mà bị lôi về đám cưới", "Ủa đám hỏi người ta mà ăn mặc kỳ vậy? Như đi tập thể dục" - Cộng đồng mạng nhận xét Uyên Pu kém duyên khi diện trang phục không phù hợp đến dự lễ ăn hỏi. Trả lời về bộ trang phục của mình, Uyên Pu cho biết cô có buổi chụp hình trước đó và vội vã tới tham dự lễ ăn hỏi của anh họ Diệp Lâm Anh ngay khi vừa chụp xong nên không kịp thay đồ. Nữ streamer cũng cho biết cô theo đuổi phong cách khoẻ khoắn, trẻ trung từ lâu và bộ trang phục hoàn toàn phù hợp với style đó. Hơn nữa đây mới chỉ là lễ ăn hỏi chứ không phải đám cưới nên diện quần áo như vậy là bình thường. Dạo qua Facebook của cô nàng, quả thật Uyên Pu thường xuyên mặc trang phục khoẻ khoắn, khoe được vòng eo con kiến. Cô nàng rất dường như không đăng tải một tấm ảnh nào diện váy bánh bèo công chúa. Trước đó, streamer Xemesis khoe đã cầu hôn thành công bạn gái 17 tuổi bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá tiền tỷ.Chị dâu Diệp Lâm Anh là hot girl Trang Phạm, hay còn được gọi là Xoài Non. Cô nàng là hot girl có tiếng tại Sài Gòn. Xemesis và Xoài Non Đính Hôn | WE ARE ENGAGED!

