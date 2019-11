Trầm trồ trước nhan sắc chị dâu 17 tuổi của Diệp Lâm Anh

Trang Phạm, vợ sắp cưới của Xemesis và là chị dâu tương lai của Diệp Lâm Anh sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, từng bị nhầm là hot girl lai Tây. Mới đây, Xemesis chia sẻ bộ ảnh đám cưới của anh khiến khán giả thích thú. Trước đó, "streamer giàu nhất Việt Nam" giàu nhất Việt Nam này cho biết đã cầu hôn thành công bạn gái 17 tuổi. Trang Phạm hay được gọi là Xoài Non sinh năm 2002, đến từ TP HCM. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao như hot girl lai. Nói về mối tình với anh họ Diệp Lâm Anh, Trang Phạm cho biết cô gặp Xemesis qua một sự kiện game. Bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đáng yêu nên cô quyết định về kết bạn Facebook với anh chàng. Thế nhưng Xemesis mới là người chủ động tán tỉnh Trang. Cả hai tìm hiểu nhau trong một thời gian ngắn rồi chính thức yêu đương. Từ khi yêu nhau, Xoài Non không ít lần bị cho rằng cố tình "đào mỏ" Xemesis nhưng cô nàng khẳng định không hề quan tâm tới dư luận, kinh tế không phải vấn đề đối với cô vì bản thân cũng đã tự lập từ sớm. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng chị dâu Diệp Lâm Anh có phong cách ăn mặc khá sexy, trông cô nàng chững chạc hơn hẳn so với tuổi thật. Hiện tại, Trang Phạm đang làm người mẫu ảnh, tham gia đóng MV, phim sitcom,....Trước đám cưới, cô nàng được bạn trai mua tặng nhẫn kim cương "khủng" và váy cưới trị giá trăm triệu. Clip Xemesis và xoài non đính hôn - Nguồn: Youtube

