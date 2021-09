Bị khơi lại phát ngôn gây sốc, Xoài Non phản ứng sao?

Kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và bà xã kém 13 tuổi Xoài Non vẫn luôn nhận được sự quan tâm. Bên cạnh cuộc sống làm dâu hào môn, hot girl Xoài Non thường xuyên gây chú ý với những phát ngôn, quan điểm cá nhân thẳng thật. Mới đây, trên một trang mạng bất ngờ nhắc lại phát ngôn gây sốc về tiền và học vấn một thời của hot girl 2K này. Điều đáng nói là bài đăng này đã chia sẻ hình ảnh của Xoài Non, nhắc lại lời nói của cô nàng trước đây theo chiều hướng tiêu cực. Đáng chú ý, Xoài Non lại vào tận nơi, quyết phản pháo một phen khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, cô nàng mỉa mai dạo này mọi người thiếu content để viết quá hay sao mà phải lấy cả mặt người ta lên như thế. Đồng thời, Xoài Non cũng nhắn nhủ trang lên sóng nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi đăng tải chứ đừng cố tình gây hiểu lầm. Sau khi bình luận, lời chia sẻ của Xoài Non thu hút được gần 1k lượt like và thả tim ủng hộ. Trước đó, Xoài Non từng gây tranh cãi khi có phát ngôn về việc sinh con trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”. Theo đó, nàng hot girl cho biết vợ chồng cô có dự định đi ghép trứng cả nam lẫn nữ: "Em chỉ sinh một lần thôi chứ hai lần chắc em trầm cảm”. Lời tâm sự của hot girl 2k2 lại bị cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Một số cho rằng sinh con là trách nhiệm và hạnh phúc chứ không phải vì phần thưởng, ngoài ra tư tưởng của gia đình chồng Xoài Non có phần trọng nam khinh nữ khi sinh con trai thì được phần thưởng lớn hơn sinh con gái. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng sinh đẻ là chuyện riêng của hai vợ chồng, họ hoàn toàn có quyền quyết định tất cả. Đối mặt với những lời ra tiếng vào, cả Xemesis lẫn Xoài Non đều không bận tâm. Nam streamer cho biết cư dân mạng không hề hiểu gì về tình cảm của họ nên mới có những lời như vậy. Hiện tại, cuộc sống của Xoài Non nhận về nhiều sự quan tâm và yêu quý khi có lối sống giản dị, thường xuyên tương tác với người hâm mộ dù làm dâu hào môn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xoài Non nói gì khi bị chỉ trích hỗn láo với nghệ sĩ lớn tuổi? - Nguồn: YAN News

