Bị nghi góp mặt trong kho ảnh phản cảm, Xoài Non lên tiếng

Những ngày qua, cõi mạng xôn xao với thông tin lộ kho ảnh phản cảm của loạt hot girl Việt. Những hình ảnh nhạy cảm được cắt ra từ một clip có thời lượng 17 giây. Các nhân vật trong hình đều ở tình trạng không mảnh vải che thân. Cái tên mới nhất được gọi tên khi bị nghi góp mặt trong lùm xùm lộ kho ảnh phản cảm của loạt hot girl Việt đó là Xoài Non - vợ "streamer giàu nhất" Việt Nam Xemesis. Đây không phải lần đầu tiên hot girl Xoài Non bị lan truyền tin đồn có bộ ảnh nóng. Trước đó, cô từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định tất cả chỉ là sản phẩm cắt ghép. Để chứng minh cho việc trong sạch của mình, Xoài Non cũng tìm ra ảnh gốc của bức ảnh nude "giả trân" là khi cô mặc đầm 2 dây và cảm thán: "Hình gốc của người ta đẹp như vậy mà nỡ lòng nào ghép ảnh ảo thế nhỉ".Vợ streamer Xemesis sẵn sàng đăng ảnh chỉ ra điểm photoshop trong lùm xùm nghi góp mặt trong bộ ảnh phản cảm. Xoài Non tên thật Trang Phạm (sinh năm 2002, biệt danh Xoài Non) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tên tuổi của Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Xoài Non và Xemesis tổ chức đám cưới ngày 14/11/2020. Trước đó, cả hai đã dọn về ở chung nhà sau đám hỏi. Sau khi lập gia đình, Xoài Non nhiều lần đáp trả khi bị nói sống dựa vào chồng. Tuy nhiên, Xoài Non đáp trả cô nàng vẫn kiếm ra tiền, tài chính trong nhà giữa cô và chồng đều độc lập. Trước đó, khi nhiều lần bị nói sống dựa dẫm Xemesis, Xoài Non cũng nói rõ luôn: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu (tên thật của Xemesis) đã muốn cưới Trang". Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

Những ngày qua, cõi mạng xôn xao với thông tin lộ kho ảnh phản cảm của loạt hot girl Việt. Những hình ảnh nhạy cảm được cắt ra từ một clip có thời lượng 17 giây. Các nhân vật trong hình đều ở tình trạng không mảnh vải che thân. Cái tên mới nhất được gọi tên khi bị nghi góp mặt trong lùm xùm lộ kho ảnh phản cảm của loạt hot girl Việt đó là Xoài Non - vợ "streamer giàu nhất" Việt Nam Xemesis. Đây không phải lần đầu tiên hot girl Xoài Non bị lan truyền tin đồn có bộ ảnh nóng. Trước đó, cô từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định tất cả chỉ là sản phẩm cắt ghép. Để chứng minh cho việc trong sạch của mình, Xoài Non cũng tìm ra ảnh gốc của bức ảnh nude "giả trân" là khi cô mặc đầm 2 dây và cảm thán: "Hình gốc của người ta đẹp như vậy mà nỡ lòng nào ghép ảnh ảo thế nhỉ". Vợ streamer Xemesis sẵn sàng đăng ảnh chỉ ra điểm photoshop trong lùm xùm nghi góp mặt trong bộ ảnh phản cảm. Xoài Non tên thật Trang Phạm (sinh năm 2002, biệt danh Xoài Non) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tên tuổi của Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Xoài Non và Xemesis tổ chức đám cưới ngày 14/11/2020. Trước đó, cả hai đã dọn về ở chung nhà sau đám hỏi. Sau khi lập gia đình, Xoài Non nhiều lần đáp trả khi bị nói sống dựa vào chồng. Tuy nhiên, Xoài Non đáp trả cô nàng vẫn kiếm ra tiền, tài chính trong nhà giữa cô và chồng đều độc lập. Trước đó, khi nhiều lần bị nói sống dựa dẫm Xemesis, Xoài Non cũng nói rõ luôn: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu (tên thật của Xemesis) đã muốn cưới Trang". Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News