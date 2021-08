Bị réo tên trong nghi vấn clip nóng, Xoài Non lên tiếng cực gắt

Những ngày qua, mạng xôn xao với thông tin lộ clip "nóng" của loạt hot girl Việt. Những hình ảnh nhạy cảm được cắt ra từ clip đã khiến không ít hot girl phải "tá hỏa" bởi bị liên lụy, bất ngờ bị réo tên lúc nào không hay. Cư dân mạng còn đồn đoán trong số những gái xinh bị lộ ảnh nhạy cảm lần này có cả Lê Bống - TikToker triệu view và hot girl Xoài Non - cô vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Trên một trang về TikTok mới đây đã đưa tin về đoạn clip 17 giây nhưng nhắc đến tên Xoài Non bị nghi xuất hiện trong clip đó. Ngay lập tức nàng hot girl đã đăng tải hết lên story cùng những dòng phản pháo cực gắt. Cụ thể, Xoài Non chia sẻ: "Xàm ghê, chẳng hiểu sao mấy bác vẫn khăng khăng đây là tôi. Nghĩ sao mà tôi đi làm mấy chuyện tào lao này để PR bẩn cho bản thân? Bác nào có bằng chứng đưa lên hết đó là tôi thì nói gì tôi cũng nghe nhá. Cây ngay không sợ chết đứng". Xoài Non cũng chia sẻ quan điểm của mình về một số chàng trai chuyên gán ghép phụ nữ với những từ không hay, thậm chí bàn tán chuyện còn trinh nguyên khi cưới chồng cô nàng từng chia sẻ trước đây. Dù rằng đoạn clip này chưa biết thực hư ra sao, cư dân mạng vẫn không thôi xôn xao bàn tán về vấn đề này. Trước đó, Xoài Non từng lên tiếng về tin đồn xuất hiện trong loạt ảnh nóng của dàn hot girl Việt. Cô đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định tất cả chỉ là sản phẩm cắt ghép. Xoài Non còn đăng kèm ảnh "real" để chứng minh đây chỉ là bức ảnh ghép và cô nàng chưa từng có một tấm ảnh như vậy. Vợ streamer Xemesis sẵn sàng đăng ảnh chỉ ra điểm photoshop trong lùm xùm nghi góp mặt trong bộ ảnh phản cảm. Xoài Non từng nổi tiếng với biệt danh “hot girl Instagram” khi sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Từ khi kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam", tên tuổi của cô càng được biết đến nhiều hơn. Xoài Non còn được nhận xét ngày càng nhuận sắc sau khi lấy Xemesis. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xoài Non nói gì khi bị chỉ trích hỗn láo với nghệ sĩ lớn tuổi? - Nguồn: YAN News

