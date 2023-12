Bị khịa "hết thời đi bán cafe", Bà Tưng nói gì?

Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, sinh năm 1993. Cô nổi tiếng vì những ồn ào liên quan đến việc đăng tải những bức ảnh, clip khoe đường cong nóng bỏng. Hình ảnh hiện tượng mạng này từng xuất hiện trên các trang báo của Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc… Đây là bước đệm để người đẹp hoạt động nghệ thuật trong nhiều vai trò người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên thời gian qua, Bà Tưng gần như vắng bóng, im ắng trong showbiz. Mới đây, "hiện tượng mạng" đình đám một thời có dịp trải lòng với chúng tôi về cuộc sống hiện tại. Bà Tưng từng cho biết hiện tại cuộc sống của cô đang ổn định và bình yên. Chính điều đó khiến người đẹp sinh năm 1993 thấy hài lòng với những gì mình đang có. “Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã từng nhận nhiều cơ hội cho công việc giải trí. Và tôi phải thấy đủ, biết sống chậm lại đúng lúc thì cuộc sống mới an lành được”, Bà Tưng chiêm nghiệm Bà Tưng nói cô từng nhận được sự yêu thương, cảm thông của mọi người và mức thù lao cao cho công việc nghệ thuật. Vì vậy trong quãng thời gian vắng bóng, cô cũng có những phút giây nhớ nghề. Song người đẹp gốc Nghệ An nghĩ: “Dù sao tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Tôi muốn có thời gian chăm sóc cho mẹ, bớt tham vọng, bon chen ngoài xã hội để quay về bên trong, chữa lành bản thân. Tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên chứ không cưỡng cầu quá sức" Không làm nghệ thuật, Bà Tưng nói nguồn thu của cô đến từ công việc kinh doanh. Người đẹp tiết lộ đây là niềm đam mê từ bé của bản thân. “Từ năm 23 tuổi tôi đã tập tành buôn bán, đầu tư. Tôi có tích lũy chút kinh nghiệm, tài chính để lúc không làm nghệ thuật hay làm gì thì vẫn đủ sống”. Bà Tưng cho biết thêm. Bà Tưng chia sẻ hiện tại cô đang kinh doanh nhỏ, đang chờ đợi thời cơ phù hợp để mở rộng. Người đẹp 30 tuổi khẳng định cô không ngại chuyện bị nói “hết thời đi bán cà phê" vì: “Tại sao phải ngại trong khi mình kinh doanh, kiếm tiền chân chính" Về chuyện tình cảm, Bà Tưng nói hiện tại cô vẫn đang độc thân. Khi được hỏi có sợ những ồn ào trong quá khứ trở thành rào cản trong tình yêu, người đẹp cho biết: “Tuổi trẻ ai cũng có những lúc bồng bột. Không có Bà Tưng của năm 19 - 20 tuổi thì chắc chắn sẽ không có một Huyền Anh chững chạc như ngày hôm nay. Có thể đối với một số người khó khăn sẽ là rào cản chứ với em khó khăn là cơ hội, miễn là tất cả mình làm đều nằm trong phạm trù đạo đức và pháp luật cho phép”

