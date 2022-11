Bà Tưng tuyển người yêu trên mạng, có điều gì đặc biệt?

Hot girl Huyền Anh hay còn được gọi với biệt danh Bà Tưng (sinh năm 1993, tại Nghệ An) nổi lên như một hiện tượng mạng nhiều năm trước. Vóc dáng nóng bỏng cùng phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều và trở thành đề tài bàn tán cho đến bây giờ. Mới đây, hiện tượng mạng gốc Nghệ An bất ngờ đăng đàn “tìm người yêu” trên trang cá nhân. Cụ thể, hot girl bà Tưng trải lòng: “Ai cũng nghĩ em có nhiều người tán, nên không tán, khổ ghê. Ai cũng nghĩ em ăn mặc phóng khoáng, nên tính tình cũng phóng khoáng, nghĩ vậy thì quá sai! Mặc kín chưa chắc thủy chung, mà mặc hở chưa chắc không chung tình”. Bà Tưng liệt kê ra hai tiêu chí đặc biệt cho “nửa kia” của mình, đó là không phải “hoa có chủ”, không ghen với fan và antifan. Hot girl 9X giải thích thêm, cô không quan trọng tuổi tác của “người ấy”, có thể nhỏ hơn cô vài tuổi hay lớn hơn cả chục tuổi vẫn được. Nhưng cô hi vọng anh đừng ghen với fan và antifan. “Vì với em, họ là tất cả giống như một gia đình vậy. Dù họ có nhiều lúc làm em tức quá trời, mà không có họ thì không có Huyền Anh ngày hôm nay đâu”, bà Tưng giải thích. Đặc biệt, hot girl xứ Nghệ cho biết, cô không bị áp lực về chuyện lớn tuổi phải lập gia đình, cũng không muốn vì sinh con mà phải làm “mẹ đơn thân”. Bên cạnh đó, “hiện tượng mạng” 9X cũng đính kèm bức ảnh diện áo cup ngực, khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm. Tuy nhiên, nhiều fan nhanh chóng phát hiện bà Tưng sở hữu nốt ruồi phú quý nằm ở phía ngực bên phải. Thế nhưng Huyền Anh lại hài hước nói: “Bị muỗi đốt thôi”. Bài viết của bà Tưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đa số bình luận đều “xin ứng tuyển quản lý đời em”. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ái ngại khi cho rằng người đẹp xứ Nghệ chỉ nói vui, vì “xinh như em thiếu gì người yêu”. Bà Tưng đã trả lời từng bình luận và thừa nhận mình thật sự “đang ế” và hi vọng sẽ sớm tìm được người hợp ý.

