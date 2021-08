TikToker đi xe cà tàng, "ép" người nghèo lấy đồ ăn đốn tim netizen

Nếu ai tham gia mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng c thì ít nhiều biết đến tài khoản "Lâm Ống Húc" với những video đi trao tặng những chiếc bánh, hộp khẩu trang, chai nước suối... cho những cô, chú cơ nhỡ và đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Được biết, TikToker của những video đi trao tặng cho người nghèo trên là anh chàng 9x Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, làm thiết kế nội thất gỗ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Trên chiếc xe cà tàng, TikToker Lâm Ống Húc chất đầy bánh mì và sữa hộp, khẩu trang và rong ruổi khắp thành phố để tặng miễn phí cho người lao động nghèo, người lớn tuổi đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Trong một đoạn clip, anh Lâm chạy theo người đàn ông có dáng vẻ gầy gò để tặng quà. Thấy người này mặc chiếc áo thun thể thao, anh hài hước gọi: “Cầu thủ số 6, cho cầu thủ số 6 bánh mì ăn nè”. Gặp cô chở ve chai, giấy vụn trên đường, TikToker 9x gọi với theo với chất giọng hài hước: “Cô ơi, cô dừng lại nào, cô dừng lại đi” để gửi chút quà hỗ trợ. Sau hồi hỏi thăm, anh Lâm Ống Húc biết người phụ nữ này bị bệnh xương khớp, cũng không còn nhiều tiền mua thuốc nên hào phóng tặng luôn “combo” gồm bánh mì, dầu gió, khẩu trang và ít tiền. Mỗi ngày, anh Lâm Ống Húc lại bắt đầu một hành trình mới. Đến nơi đâu, thấy ai khó khăn, anh lại dừng xe trao quà, không quên nhắc nhở thêm mọi người nhớ bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Công việc của anh Lâm đều đặn đến mức ngay cả các chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch cũng đã "quen mặt, biết tên". Cứ thấy anh là họ lại nhanh chóng nói: "Anh Lâm Ống Húc, qua đi anh”. Anh Lâm cho biết mỗi ngày trao được gần 200 phần quà khác nhau, đa phần là đồ ăn, thức uống. Hôm nào có điều kiện, chàng TikToker này sẽ chở thêm cả khẩu trang, nước rửa tay... Anh Lâm cũng cho biết thêm, những món đồ này một phần là do nhà hảo tâm tài trợ, tuy không nhiều nhưng lại gửi gắm biết bao tình yêu thương trong đó. Bởi để có thể trao tận tay mọi người, anh Lâm đã phải rất vất vả. Anh kể những ngày vừa qua, do thành phố thực hiện giãn cách, hàng quán đóng cửa nên khi đi đường, có đói hay khát nước cũng đều phải chịu. Chưa kể, có những hôm do chất nhiều hàng quá nên chiếc xe cũng bị đổ ngã giữa đường. Dù có khó khăn anh Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng làm từ thiện. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ làm sao để giúp đỡ mọi người. Thậm chí, khi nói đến công việc của mình, anh còn cảm thấy hãnh diện về bản thân vì "đã làm những việc mà nhiều người không làm được". Một trong những nguyên nhân khiến chàng trai 30 tuổi quyết định làm vậy là vì muốn trả ơn cho đời. Theo anh Lâm kể, vào đầu tháng 7, ông nội anh không may đi lạc. Trên đường tìm kiếm, anh đã chứng kiến rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vì không có chỗ ngủ nên phải lang thang hoặc nằm ngay ngoài đường. Điều đó đã khiến anh suy nghĩ không thôi và quyết định phải hành động. Mời quý độc giả xem video: Anh Lâm "xí gạt" ông chú đi xe đạp, "xin" 20K đổ xăng và cho lại 500K và bánh mì, khẩu trang. Nguồn: Lâm Ống Húc

Nếu ai tham gia mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng c thì ít nhiều biết đến tài khoản "Lâm Ống Húc" với những video đi trao tặng những chiếc bánh, hộp khẩu trang, chai nước suối... cho những cô, chú cơ nhỡ và đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Được biết, TikToker của những video đi trao tặng cho người nghèo trên là anh chàng 9x Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, làm thiết kế nội thất gỗ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Trên chiếc xe cà tàng, TikToker Lâm Ống Húc chất đầy bánh mì và sữa hộp, khẩu trang và rong ruổi khắp thành phố để tặng miễn phí cho người lao động nghèo, người lớn tuổi đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Trong một đoạn clip, anh Lâm chạy theo người đàn ông có dáng vẻ gầy gò để tặng quà. Thấy người này mặc chiếc áo thun thể thao, anh hài hước gọi: “Cầu thủ số 6, cho cầu thủ số 6 bánh mì ăn nè”. Gặp cô chở ve chai, giấy vụn trên đường, TikToker 9x gọi với theo với chất giọng hài hước: “Cô ơi, cô dừng lại nào, cô dừng lại đi” để gửi chút quà hỗ trợ. Sau hồi hỏi thăm, anh Lâm Ống Húc biết người phụ nữ này bị bệnh xương khớp, cũng không còn nhiều tiền mua thuốc nên hào phóng tặng luôn “combo” gồm bánh mì, dầu gió, khẩu trang và ít tiền. Mỗi ngày, anh Lâm Ống Húc lại bắt đầu một hành trình mới. Đến nơi đâu, thấy ai khó khăn, anh lại dừng xe trao quà, không quên nhắc nhở thêm mọi người nhớ bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Công việc của anh Lâm đều đặn đến mức ngay cả các chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch cũng đã "quen mặt, biết tên". Cứ thấy anh là họ lại nhanh chóng nói: "Anh Lâm Ống Húc, qua đi anh”. Anh Lâm cho biết mỗi ngày trao được gần 200 phần quà khác nhau, đa phần là đồ ăn, thức uống. Hôm nào có điều kiện, chàng TikToker này sẽ chở thêm cả khẩu trang, nước rửa tay... Anh Lâm cũng cho biết thêm, những món đồ này một phần là do nhà hảo tâm tài trợ, tuy không nhiều nhưng lại gửi gắm biết bao tình yêu thương trong đó. Bởi để có thể trao tận tay mọi người, anh Lâm đã phải rất vất vả. Anh kể những ngày vừa qua, do thành phố thực hiện giãn cách, hàng quán đóng cửa nên khi đi đường, có đói hay khát nước cũng đều phải chịu. Chưa kể, có những hôm do chất nhiều hàng quá nên chiếc xe cũng bị đổ ngã giữa đường. Dù có khó khăn anh Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng làm từ thiện. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ làm sao để giúp đỡ mọi người. Thậm chí, khi nói đến công việc của mình, anh còn cảm thấy hãnh diện về bản thân vì "đã làm những việc mà nhiều người không làm được". Một trong những nguyên nhân khiến chàng trai 30 tuổi quyết định làm vậy là vì muốn trả ơn cho đời. Theo anh Lâm kể, vào đầu tháng 7, ông nội anh không may đi lạc. Trên đường tìm kiếm, anh đã chứng kiến rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vì không có chỗ ngủ nên phải lang thang hoặc nằm ngay ngoài đường. Điều đó đã khiến anh suy nghĩ không thôi và quyết định phải hành động. Mời quý độc giả xem video: Anh Lâm "xí gạt" ông chú đi xe đạp, "xin" 20K đổ xăng và cho lại 500K và bánh mì, khẩu trang. Nguồn: Lâm Ống Húc