Chủ kênh Youtube gây ồn ào vì phát cơm từ thiện là ai?

Thời gian gần đây, trên MXH xôn xao, tranh cãi về những đoạn clip phát cơm từ thiện từ kênh Youtube Sài Gòn Ngày Nay với thái độ của người cho vô cùng phản cảm. Chủ nhân của kênh Youtube này là Tuấn Dương, anh thường chia sẻ lên kênh của mình những đoạn clip ghi lại cảnh phát cơm từ thiện cho người nghèo, người già, người bị ảnh hưởng nặng nề do dịch tại Sài Gòn. Tưởng hành động này được ca ngợi, thế nhưng đoạn clip Youtuber phát cơm từ thiện nhận về không ít ý kiến trái chiều từ netizen, nguyên nhân chủ yếu được cho là bởi thái độ và cách nói chuyện của anh chàng khi phát cơm từ thiện cho bà con vô cùng kỳ quặc. Cụ thể là trong lúc phát cơm từ thiện Tuấn Dương đứng giám sát và quay video, đồng thời thể hiện thái độ phản cảm, có những lời nói khó nghe như "không phát cơm cho bụi đời", "sơn móng tay lại đòi lãnh cơm từ thiện",...gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Trên kênh Youtube của mình, Tuấn Dương thường chia sẻ nhiều video làm từ thiện, tuy nhiên có không ít video được anh cố ý giật title và câu like bằng những câu nói phản cảm khiến người xem khó chịu. Nổi bật nhất là đoạn video có tiêu đề là "Kẻ lười biếng chọt ngang giành miếng ăn" của Tuấn Dương đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc khi đọc xong tiêu đề. Kênh Youtube Sài Gòn Ngày Nay được lập vào năm 2017, đến nay đã có hơn 265 triệu lượt xem. Mặc dù đăng tải nhiều video, sở hữu lượt xem khá cao cho mỗi video thế nhưng Tuấn Dương nhận về không ít dislike do nội dung không phù hợp của mình. Trước "làn sóng" phẫn nộ của cư dân mạng, chủ kênh YouTube này đã chính thức quay clip gửi lời xin lỗi tới những ai bị câu nói của mình làm tổn thương trên trang fanpage. Mặc dù đã đăng tải clip giải thích nhưng hiện tại, làn sóng tranh cãi trong những clip của Tuấn Dương vẫn ngày một dữ dội.

