Bị gạ làm sugar baby, Đoan Minh “Ghép đôi thần tốc” đáp trả gắt

Đoan Minh - cô gái với 12 mối tình và đòi bồ tương lai phải cho tiền đầu tư trong show hẹn hò “Ghép đôi thần tốc” thời gian qua là gương mặt được quan tâm trên MXH. Mới đây, cô gái với 12 mối tình này đã đăng tải những dòng tin nhắn gạ tình được gửi đến cho mình. Cụ thể, sau khi trở nên nổi tiếng với những yêu cầu của mình, Đoan Minh bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt thẳng thắn muốn cô làm sugar baby cho mình với con số 10 triệu/tháng. Đáp lại, Đoan Minh cũng không phải dạng vừa, cà khịa lại ngay: "Có tiền không mà đòi chu cấp 1 tháng 10 triệu?" và đòi tăng giá lên 20 triệu/tháng cho combo cả mẹ lẫn "con cưng" của mình. Đáng chú ý, sau khi người đàn ông ok với điều kiện của nữ chính "Ghép đôi thần tốc" và muốn xem ảnh chính chủ, cô liền gửi ngay hình "chân ngắn", "mông to" của chó cưng nhà mình qua. Rất nhanh tay, sugar daddy đã cho Đoan Minh một vé block, không hẹn ngày trò chuyện lại. Mối quan hệ sugar baby - sugar dady qua tay Đoan Minh nhanh chóng bị dập tắt như thế. Sau khi trở nên hot hit trên MXH vì màn tuyển người yêu gây tranh cãi, Đoan Minh liên tục tranh thủ sự chú ý của netizen để lên sóng quảng cáo, trong đó có cả app chat sex trá hình bị lên án dữ dội. Ngay khi chương trình phát sóng, Đoan Minh nhận về nhiều lời công kích, mỉa mai cô trên các trang cá nhân về ngoại hình lẫn cách suy nghĩ. Hết chê bai hàm răng, khuyên nữ nhân viên văn phòng cần đi "niềng lại cái nết", một số dân mạng mỉa mai 9X "mặt lưỡi cày", "mặt dài như trái xoài", "cười hở lợi",... Kênh TikTok của Đoan Minh chủ yếu đăng tải clip review đồ ăn, sau khi trang cá nhân này bị lộ mỗi bài đăng của cô nàng đều nhận về bình luận chỉ trích của cư dân mạng. Ngoài ra, Đoan Minh còn sở hữu trang Instagram tới 36,7 ngàn follows và 2.308 bài viết chuyên review ẩm thực. Mời độc giả xem video: Cô gái bị 'ném đá' vì muốn tự lập nhưng bạn trai phải cho tiền mua chứng khoán - Nguồn: iHay TV

