Bị chụp lén, nhan sắc cảm thường Xoài Non bị đem ra bàn tán

Vốn được mệnh danh là hot girl Instagram, sở hữu vẻ đẹp chuẩn con lai nên thời gian qua mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nhan sắc Xoài Non đều gây chú ý lớn. Mới đây, hot girl Xoài Non đã tham gia một sự kiện của giới giải trí. Lần này, cô diện bộ váy màu đỏ, khoét xẻ gợi cảm. Ảnh trên Facebook do Xoài Non đăng tải thì đỉnh khỏi bàn, ảnh bị team qua đường chụp lén nhan sắc hot girl ra sao? Câu trả lời 10X vẫn đẹp bất chấp nhé (Nguồn: TikTok showbiznhatbao). Dù chẳng được căn chỉnh góc, thời điểm quay cũng thiếu sáng nhưng cô nàng tự tin "cân tất" (Nguồn: TikTok showbiznhatbao). Ở phần bình luận bài đăng, dân mạng liên tục xuýt xoa trước nhan sắc cực đẹp của nàng hot girl. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Xoài Non bị chụp lén. Thế nhưng nhan sắc của cô nàng luôn được khẳng định dù có sử dụng phần mềm chỉnh ảnh hay không. Nhan sắc của Xoài Non được kiểm chứng nhiều lần qua camera thường. Hình ảnh cô khi đã qua chỉnh sửa và bằng cam thường trông chẳng khác là bao. Cách đây không lâu, Phí Ngọc Hưng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng vợ chồng Xemesis. Trong ảnh Xoài Non diện đồ đơn giản. Thế nhưng, cô vẫn ghi điểm với thần sắc tươi tắn. Mặt mộc 100% của Xoài Non khiến nhiều người ghen tị. Hình ảnh Xoài Non khi lên truyền hình vẫn cứ là "đỉnh chóp". Tham gia gameshow hết mình nhưng nhan sắc nàng hot girl vẫn không bị dìm.

