Bán trà sữa tính bằng lít, cửa hàng nhận ý kiến trái chiều từ CĐM

Mới đây, một cửa hàng tại Hà Nội đã gây sốc với các thực khách của mình khi đưa ra hình thức bán trà sữa bằng lít. Sự việc nhanh chóng được CĐM đăng tải trên MXH và thu hút được nhiều sự chú ý. Thay vì việc bán trà sữa bằng những chiếc cốc như bình thường, thương hiệu trên đã sử dụng những chiếc can có dung tích 5 lít để bán cho những thực khách của mình. Bên trong can trà sữa có dung tích 5 lít này vẫn đầy đủ các loại topping như bình thường với chân trâu, rau câu...... Việc bán trà sữa bằng can của thương hiệu trên nhanh chóng thu hút được ý kiến của CĐM đặc biệt là các bạn trẻ. Đa phần dân mạng cho rằng, hình thức bán trà sữa bằng can này không còn mới. Trên MXH, giới trẻ Trung Quốc không ít lần đã khoe những bức ảnh check-in với thứ đồ uống "siêu to, khủng lồ" này. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng đặt nghi vấn liệu đây có phải chiêu trò PR của thương hiệu trên khi trà sữa đang bị các quán trà tranh lấn át thị phần thời gian qua. Chưa dừng lại đó, nhiều bạn trẻ cũng từng tỏ ra hiếu kì khi rủ nhau đi thử uống trà sữa bằng can có gì khác so với việc uống bằng cốc như bình thường. Trước đó, không ít hình thức uống trà sữa quái dị đã được ghi lại như việc mang bình thủy tinh, xô, chậu đi mua trà sữa. Một anh chàng Trung Quốc thử sức với bình trà sữa siêu to khủng lồ của mình.

