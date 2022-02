Bạn thân Xoài Non bất ngờ lộ bùng bầu 5 tháng, netizen ngã ngửa

Được coi là bóng hồng nóng bỏng nhất cộng đồng mạng Việt hiện nay, hot girl Sunna - Wilson Nhật Anh luôn biết cách khoe ra những đường cong trên cơ thể để khiến người xem phải trầm trồ. Sunna vẫn thường xuyên đăng ảnh đi chơi thoải mái cùng hội bạn độc thân của mình. Ấy vậy mà vào đúng ngày Mùng 3 Tết mới đây, gái xinh 10X đã khiến dân tình trầm trồ, ngỡ ngàng khi khoe mình đang mang thai. Cụ thể, trong bức hình mới nhất được đăng tải, hot girl Sunna mặc chiếc váy đơn giản, khoe trọn bụng bầu khá lớn của mình. Cụ thể, Sunna có viết: "Đợi tới hôm nay mới dám up. New year new member" (dịch nghĩa: Năm mới, thành viên mới)". Ở hình ảnh này, nhan sắc của Sunna vẫn vô cùng ấn tượng và thu hút, nhưng phần lớn cộng đồng mạng đều dồn sự chú ý vào vòng 2 nhô ra của cô. Nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc về danh tính cha của em bé này. Về phía Sunna, cô khá thoải mái khi đề cập đến đứa trẻ trong bụng và tiết lộ việc mình sắp lâm bồn đến nơi rồi. Sunna có cha mang quốc tịch Mỹ, mẹ là người Việt Nam nên ngay từ khi còn nhỏ, 10X đã sở hữu ngoại hình lai Tây cực ấn tượng. Bên cạnh đó, hot girl 10X này còn có vóc dáng hoàn hảo với 3 vòng siêu chuẩn. Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội là 1 lần Sunna khiến nhiều netizen “phát hờn” trước nhan sắc xinh đẹp không phải ai cũng có được. Dù vậy, Sunna từng nhiều lần thoải mái công khai ảnh mặt mộc, mặc trang phục “bà thím” khi tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Qua những lần xuất hiện như vậy, Sunna lại nhận được sự quý mến của khá nhiều người vì sự vô tư và đáng yêu của mình. Ngay từ khi mới 18 tuổi, Sunna đã định hình cho mình phong cách ăn mặc cuốn hút. Nhưng có lẽ vì lớn lên trong gia đình đa văn hóa nên gu ăn mặc của cô có đôi lúc khá tuỳ hứng và phóng khoáng, tuỳ theo hoàn cảnh và sở thích. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Được coi là bóng hồng nóng bỏng nhất cộng đồng mạng Việt hiện nay, hot girl Sunna - Wilson Nhật Anh luôn biết cách khoe ra những đường cong trên cơ thể để khiến người xem phải trầm trồ. Sunna vẫn thường xuyên đăng ảnh đi chơi thoải mái cùng hội bạn độc thân của mình. Ấy vậy mà vào đúng ngày Mùng 3 Tết mới đây, gái xinh 10X đã khiến dân tình trầm trồ, ngỡ ngàng khi khoe mình đang mang thai. Cụ thể, trong bức hình mới nhất được đăng tải, hot girl Sunna mặc chiếc váy đơn giản, khoe trọn bụng bầu khá lớn của mình. Cụ thể, Sunna có viết: "Đợi tới hôm nay mới dám up. New year new member" (dịch nghĩa: Năm mới, thành viên mới)". Ở hình ảnh này, nhan sắc của Sunna vẫn vô cùng ấn tượng và thu hút, nhưng phần lớn cộng đồng mạng đều dồn sự chú ý vào vòng 2 nhô ra của cô. Nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc về danh tính cha của em bé này. Về phía Sunna, cô khá thoải mái khi đề cập đến đứa trẻ trong bụng và tiết lộ việc mình sắp lâm bồn đến nơi rồi. Sunna có cha mang quốc tịch Mỹ, mẹ là người Việt Nam nên ngay từ khi còn nhỏ, 10X đã sở hữu ngoại hình lai Tây cực ấn tượng. Bên cạnh đó, hot girl 10X này còn có vóc dáng hoàn hảo với 3 vòng siêu chuẩn. Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội là 1 lần Sunna khiến nhiều netizen “phát hờn” trước nhan sắc xinh đẹp không phải ai cũng có được. Dù vậy, Sunna từng nhiều lần thoải mái công khai ảnh mặt mộc, mặc trang phục “bà thím” khi tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Qua những lần xuất hiện như vậy, Sunna lại nhận được sự quý mến của khá nhiều người vì sự vô tư và đáng yêu của mình. Ngay từ khi mới 18 tuổi, Sunna đã định hình cho mình phong cách ăn mặc cuốn hút. Nhưng có lẽ vì lớn lên trong gia đình đa văn hóa nên gu ăn mặc của cô có đôi lúc khá tuỳ hứng và phóng khoáng, tuỳ theo hoàn cảnh và sở thích. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News