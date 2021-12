Kín đáo bất ngờ, bạn gái tin đồn ViruSs vẫn đẹp miễn chê

Được biết đến là " bạn gái tin đồn ViruSs" hay cô nàng bạn thân của Xoài Non, Sunna (Wilson Nhật Anh, SN 2002) trở thành 1 trong những gương mặt hot girl nổi bật với vẻ đẹp lai Tây hút hồn, vóc dáng bốc lửa, quyến rũ. Với điểm mạnh về hình thể, số đo 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ cùng những đường cong chết người của hot girl Sunna khiến các đấng mày râu phải xao xuyến. Vì vậy, gái xinh Sunna không ngần ngại đăng tải những bức ảnh nóng bỏng, phô diễn trọn thân hình quyến rũ đến 'bức thở' trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Sunna lại khiến các fans hâm mộ phải "rung rinh" khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân của mình. Dù sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng "chuẩn không cần chỉnh", thế nhưng trong bộ trang phục áo len đầy ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, Sunna chỉ cần khoe đôi chân dài miên man cũng đủ để "hạ gục" bất kỳ ai. Hình ảnh mới mẻ này có phần dịu dàng, trong sáng hơn khiến Sunna nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù vậy, Sunna vẫn biết cách khoe khéo vóc dáng nuột nà, thanh thoát của mình bằng đôi chân dài miên man, trắng ngần. Có vẻ như trong những lần xuất hiện mới đây, vóc dáng của Sunna ngày được cải thiện đáng kể, thân hình ngày càng thon gọn hơn do cô thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Trước đây, dù sở hữu 3 vòng nóng bỏng nhưng Sunna vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cơ thể cô nàng có phần hơi mũm mĩm. Cách đây chưa lâu, Sunna gây bất ngờ khi chia sẻ mình đã dương tính với COVID-19. Trong story mới trên Instagram, bạn gái tin đồn ViruSs cho biết cô có kết quả dương tính với COVID-19 trong thời gian qua và đang phải thực hiện cách ly y tế tại nhà. Là người có sức ảnh hưởng lớn trên MXH, gái xinh Sunna đã truyền tải một thông điệp tích cực luôn lạc quan trước tình hình dịch bệnh. Cụ thể, trên dòng story của mình, gái xinh chia sẻ hiện tại cô đã lấy lại được vị giác, khứu giác và ăn uống bình thường trong khoảng thời gian một ngày rưỡi. Hiện sức khoẻ Sunna đã cải thiện để có thể lên livestream make up cùng mọi người. Mời quý độc giả xem video: Sunna - Tình tin đồn ViruSs đu trend khoe eo nhưng dân tình chỉ dán mắt vào bộ phận này/VGT TV Life

Được biết đến là " bạn gái tin đồn ViruSs" hay cô nàng bạn thân của Xoài Non, Sunna (Wilson Nhật Anh, SN 2002) trở thành 1 trong những gương mặt hot girl nổi bật với vẻ đẹp lai Tây hút hồn, vóc dáng bốc lửa, quyến rũ. Với điểm mạnh về hình thể, số đo 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ cùng những đường cong chết người của hot girl Sunna khiến các đấng mày râu phải xao xuyến. Vì vậy, gái xinh Sunna không ngần ngại đăng tải những bức ảnh nóng bỏng, phô diễn trọn thân hình quyến rũ đến 'bức thở' trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Sunna lại khiến các fans hâm mộ phải "rung rinh" khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân của mình. Dù sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng "chuẩn không cần chỉnh", thế nhưng trong bộ trang phục áo len đầy ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, Sunna chỉ cần khoe đôi chân dài miên man cũng đủ để "hạ gục" bất kỳ ai. Hình ảnh mới mẻ này có phần dịu dàng, trong sáng hơn khiến Sunna nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù vậy, Sunna vẫn biết cách khoe khéo vóc dáng nuột nà, thanh thoát của mình bằng đôi chân dài miên man, trắng ngần. Có vẻ như trong những lần xuất hiện mới đây, vóc dáng của Sunna ngày được cải thiện đáng kể, thân hình ngày càng thon gọn hơn do cô thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Trước đây, dù sở hữu 3 vòng nóng bỏng nhưng Sunna vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cơ thể cô nàng có phần hơi mũm mĩm. Cách đây chưa lâu, Sunna gây bất ngờ khi chia sẻ mình đã dương tính với COVID-19. Trong story mới trên Instagram, bạn gái tin đồn ViruSs cho biết cô có kết quả dương tính với COVID-19 trong thời gian qua và đang phải thực hiện cách ly y tế tại nhà. Là người có sức ảnh hưởng lớn trên MXH, gái xinh Sunna đã truyền tải một thông điệp tích cực luôn lạc quan trước tình hình dịch bệnh. Cụ thể, trên dòng story của mình, gái xinh chia sẻ hiện tại cô đã lấy lại được vị giác, khứu giác và ăn uống bình thường trong khoảng thời gian một ngày rưỡi. Hiện sức khoẻ Sunna đã cải thiện để có thể lên livestream make up cùng mọi người. Mời quý độc giả xem video: Sunna - Tình tin đồn ViruSs đu trend khoe eo nhưng dân tình chỉ dán mắt vào bộ phận này/VGT TV Life