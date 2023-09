Bạn gái Văn Hậu tăng cân, vòng eo vẫn hút mắt khi chụp ảnh

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây có chuyến du lịch Nha Trang cùng vợ chồng Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang. Cũng trong lần đi nghỉ dưỡng này, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ cô tăng khoảng 3kg trong thời gian không quá dài. Và đây là thay đổi tích cực bởi Hải My trước đó khá gầy. Người đẹp sinh năm 2001 muốn có cơ thể đầy đặn hơn bằng cách ăn thả phanh để lên cân nhanh chóng. Mục tiêu của cô nàng là tăng thêm 2 cân để phù hợp với chiều cao 1m67 của mình.Doãn Hải My tiết lộ thêm, người góp công rất lớn trong "công cuộc" tăng cân của mình chính là bạn trai cô - Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, nàng WAG thường xuyên xem video mukbang để kích thích cảm giác thèm ăn. Cô cũng thay đổi nề nếp sinh hoạt để cơ thể có sự hấp thụ tốt hơn dinh dưỡng. Dù ăn nhiều, tăng cân nhưng nhờ cơ địa có thắt eo, người đẹp Doãn Hải My vẫn không mất hẳn thắt eo và thân hình đồng hồ cát mà nhiều cô gái ao ước. Tăng cân nhưng mỗi lần chụp ảnh, người đẹp vẫn làm tôn lên được thân hình chuẩn chỉ của chính mình. Doãn Hải My yêu thích những chiếc áo dáng croptop, tank top vừa thể hiện sự năng động, trẻ trung để khoe vòng thon gọn. Với thể hình chuẩn chỉnh, Hải My không gặp khó khăn nào trong việc thử sức ở nhiều kiểu trang phục khác nhau, kể cả khi là phong cách gợi cảm, quyến rũ. Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Cô nàng được nhận xét là xứng lứa vừa đôi với hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Nhiều người cho rằng vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài chính là điểm khiến netizen không thể rời mắt mỗi khi cô nàng phô diễn hình thể. Hiện tại Doãn Hải My đang tận hưởng mối tình đầy ngọt ngào, lãng mạn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây có chuyến du lịch Nha Trang cùng vợ chồng Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang. Cũng trong lần đi nghỉ dưỡng này, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ cô tăng khoảng 3kg trong thời gian không quá dài. Và đây là thay đổi tích cực bởi Hải My trước đó khá gầy. Người đẹp sinh năm 2001 muốn có cơ thể đầy đặn hơn bằng cách ăn thả phanh để lên cân nhanh chóng. Mục tiêu của cô nàng là tăng thêm 2 cân để phù hợp với chiều cao 1m67 của mình. Doãn Hải My tiết lộ thêm, người góp công rất lớn trong "công cuộc" tăng cân của mình chính là bạn trai cô - Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, nàng WAG thường xuyên xem video mukbang để kích thích cảm giác thèm ăn. Cô cũng thay đổi nề nếp sinh hoạt để cơ thể có sự hấp thụ tốt hơn dinh dưỡng. Dù ăn nhiều, tăng cân nhưng nhờ cơ địa có thắt eo, người đẹp Doãn Hải My vẫn không mất hẳn thắt eo và thân hình đồng hồ cát mà nhiều cô gái ao ước. Tăng cân nhưng mỗi lần chụp ảnh, người đẹp vẫn làm tôn lên được thân hình chuẩn chỉ của chính mình. Doãn Hải My yêu thích những chiếc áo dáng croptop, tank top vừa thể hiện sự năng động, trẻ trung để khoe vòng thon gọn. Với thể hình chuẩn chỉnh, Hải My không gặp khó khăn nào trong việc thử sức ở nhiều kiểu trang phục khác nhau, kể cả khi là phong cách gợi cảm, quyến rũ. Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Cô nàng được nhận xét là xứng lứa vừa đôi với hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Nhiều người cho rằng vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài chính là điểm khiến netizen không thể rời mắt mỗi khi cô nàng phô diễn hình thể. Hiện tại Doãn Hải My đang tận hưởng mối tình đầy ngọt ngào, lãng mạn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV