Bạn gái tin đồn Văn Hậu bất ngờ khoe body nhìn thôi là mê

Dù chỉ dừng chân ở top 10 Hoa hậu Việt Nam, nhưng bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn được lòng người hâm mộ khi năm lần bảy lượt lộ hint hò hẹn với chàng cầu thủ. Trên trang cá nhân Instgram, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình. Cô diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo săn chắc. Đây cũng là lần hiếm hoi mà người đẹp sinh năm 2001 đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên facebook, Doãn Hải My khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu vòng eo thon gọn. Trong bức ảnh khoe dáng bên cửa sổ, gái xinh diện bikini khỏe khoắn, khoe được đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo siêu thực chỉ 55cm. Nhan sắc và thần thái của Hải My cũng không hề kém cạnh bất kỳ người mẫu nào. Doãn Hải My sở hữu chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89. Bức ảnh nhận về nhiều lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Netizen liên tục trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng hình thể gợi cảm của nữ sinh Đại học Luật Hà Nội. Thời gian gần đây, tình tin đồn Văn Hậu ưa chuộng những thiết kế gợi cảm hơn trước. Cô nàng chăm chỉ diện trang phục gợi cảm hơn, và đặc biệt là không quên để lộ thân hình vô cùng nuột nà của mình. Không thể phủ nhận rằng, Doãn Hải My là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất sau Hoa hậu Việt Nam 2020. Mặc dù vướng vào tin đồn đang hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, thế nhưng bản thân cô đến hiện tại vẫn chưa lên tiếng. Trong suốt hành trình Văn Hậu cùng đồng đội "chinh chiến" bên UAE thời gian qua, người đẹp này vẫn thể hiện rõ sự ủng hộ nhiệt tình dành cho "bạn trai tin đồn". Cô nàng thường xuyên thức đêm để xem thi đấu và không ngại đăng story cổ vũ. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

