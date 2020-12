Bạn gái tin đồn Văn Hậu khoe chân dài thẳng tắp nhìn mà mê

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My tuy chỉ dừng chân ở Top 10 nhưng cô nàng gây chú ý không kém các thí sinh đoạt giải cao khác nhờ vào nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp, duyên dáng. Sự nổi tiếng của Doãn Hải My ngoài việc cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam, mà còn đến từ tin đồn là bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu. Ở ngoài đời, "bạn gái tin đồn" Văn Hậu gây chú ý vì có gu ăn mặc đẹp mắt, luôn tỏa sáng trong các hoạt động và cả trên sân khấu. Đặc biệt là thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng còn nhận xét trình chỉnh ảnh của Doãn Hải My càng ngày càng lên tay khi tấm nào nhìn cũng nuột nà. Điểm thu hút đáng chú ý nhất chính là đôi chân dài thẳng tắp không tì vết.Người đẹp sinh năm 2001 sở hữu chiều cao tương đối chuẩn là 1m67. Nhờ vóc dáng cân đối, đặc biệt là biết cách chụp hình sao cho đẹp đã khiến Doãn Hải My ghi điểm hơn rất nhiều trên Instagram. Đôi chân siêu dài trong mọi bức ảnh của Doãn Hải My đăng tải khiến dân tình trầm trồ. Trong cuộc sống thường ngày, chân dài 19 tuổi phối đồ cũng rất "ra gì và này nọ", toát lên nét sang chảnh của một cô tiểu thư con nhà giàu. Hải My đôi lúc cũng khoe nét quyến rũ e ấp bằng những chiếc đầm hai dây bó sát. Không thể thiếu hàng hiệu trong những bộ cánh dạo phố của Hải My. Nhiều set đồ street style được cô phối với phụ kiện đắt đỏ. Điểm thu hút đáng chú ý nhất chính là đôi chân dài thẳng tắp không tì vết. Người đẹp 19 tuổi luôn biết chọn trang phục để tôn lên vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, không cần kiểu cách. Trong những bức hình thời trang, Hải My cho thấy cách biểu cảm, tạo dáng tinh tế. Ảnh: Facebook, Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu - Nguồn: VTV24

