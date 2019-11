Bạn gái tin đồn thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ gây sốc về mẫu người yêu

Cách đây vài tháng, hình ảnh Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng một cố gái lạ mặt trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao. Rất nhanh sau đó, danh tính của cô gái đi bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được tìm ra. Được biết, cô là Phạm Khánh Linh, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương và hiện đang làm MC của VTV. Mới đây, trong khi Bùi Tiến Dũng đang tham dự SEA Games 30 tại Philippines, Khánh Linh bất ngờ đăng tải một đoạn cắt trong chương trình cô tham gia khiến cộng đồng mạng chú ý. Cụ thể, Khánh Linh cho biết nếu được lựa chọn yêu một cầu thủ của U22 Việt Nam thì thì cô chọn thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trước đó, khi thông tin hẹn hò với Bùi Tiến Dũng xuất hiện, Khánh Linh từng đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung: "People believe what they want to believe" (Dịch: Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin). Phạm Khánh Linh (SN 1996, quê Phú Thọ) là cựu sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô nàng từng đảm nhận vị trí MC kiêm biên tập viên tại VTVCab. Trên mạng xã hội, nhiều lần Văn Hậu, Đức Chinh và Tiến Dũng ưu ái gọi Khánh Linh là "cô giáo" bởi cô có một thời gian làm giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Bên ngoài công việc làm truyền hình, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng còn làm mẫu cho một số thương hiệu thời trang. Sau tin đồn hẹn hò với thủ thành của U22 Việt Nam, Khánh Linh đổi trang cá nhân sang "riêng tư" và chưa từng lên tiếng về việc này. Xem thêm clip: Đang dự SEA Games, Bùi Tiến Dũng nhận "tin vui" từ bạn gái - Nguồn: Youtube

