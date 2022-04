Bạn gái tin đồn Quang Hải bật khóc vì tâm sự của bạn trai

Tối 7/4, kết thúc trận đấu CLB Hà Nội đối đầu CLB CAND ở vòng loại Cúp Quốc gia 2022, Quang Hải đã có những chia sẻ xúc động trên sân để nói lời tạm biệt với Hà Nội FC. Những chia sẻ của cầu thủ Quang Hải khiến ai nấy đều xúc động. Ngoài người hâm mộ, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến bạn gái tin đồn Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng xuất hiện tại đó để xem trận đấu cuối cùng của chàng cầu thủ trong màu áo Hà Nội FC. Khi nghe những lời phát biểu của Quang Hải, Chu Thanh Huyền đứng dưới phía khán đài cũng không kìm được nước mắt. Một số khoảnh khắc ghi lại cô nàng mắt đỏ hoe, khẽ lau nhẹ nước mắt, Doãn Hải My - bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đứng bên cạnh đã động viên, an ủi Thanh Huyền. Đây là lần đầu tiên giới truyền thông phát hiện Chu Thanh Huyền tới sân để cổ vũ Quang Hải, từ khi cả hai để lộ nhiều "hint" đang hẹn hò. Hot girl sinh năm 1994 này được cho là đang hẹn hò với tiền vệ Quang Hải. Trong thời gian qua, hai người bị lộ nhiều bằng chứng đi chơi với nhau nhưng chưa công khai mối quan hệ. Mặc dù đây không phải là lần đầu Chu Thanh Huyền lộ dấu hiệu hẹn hò với Quang Hải, tuy nhiên mỗi lần cô nàng ngầm thông báo đều nhận về lời khen từ netizen bởi cách ám chỉ khá tinh tế, không lộ liễu. Nghi vấn Quang Hải hẹn hò Chu Thanh Huyền rộ lên từ dòng hashtag lạ "#NCQTHH" cùng 3 trái tim đỏ chót được Quang Hải đăng tải hồi tháng 2/2021. Từ đó đến nay, cặp đôi để lộ nhiều hint hẹn hò như bị soi dùng mũ đôi, check in địa điểm ăn uống giống nhau,... nhưng chưa một lần công khai chính thức. Thanh Huyền ngay từ những ngày đầu lộ tin đồn hẹn hò với cầu thủ đã gây chú ý bởi dung nhan xinh đẹp. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh như búp bê đúng như biệt danh "Huyền Baby" của mình. Chu Thanh Huyền là người khá kín kẽ hơn trong chuyện tình cảm, cô nàng không công khai sau những lần ồn ào. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Quang Hải trở thành đại gia với khối tài sản cực khủng - Nguồn: SaoStar

