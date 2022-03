Sau cầu hôn, tình cũ Quang Hải lộ ảnh cưới với bạn trai mới

Vừa qua, tình cũ Quang Hải - Huyền My đã khoe chiếc nhẫn cầu hôn từ bạn trai nổi tiếng, ngầm thông báo về ngày cưới không còn xa. Sau hình ảnh khoe nhẫn, mới đây bạn gái cũ Quang Hải đã "nhá hàng" tấm ảnh cưới đầu tiên và làm ảnh đại diện trên trang cá nhân Facebook. Trong khoảnh khắc này, "cô chủ tiệm nail" Huyền My diện váy cưới cô dâu xinh đẹp. Có vẻ cô và chồng sắp cưới là diễn viên Anh Tú đã dắt tay nhau đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị hôn lễ sắp diễn ra. Hiện tại, gái xinh Huyền My mới chỉ thả "sương sương" tấm ảnh chụp của bản thân, chưa đăng tải hình ảnh hay thông tin gì thêm. Dưới bài viết, mọi người hết lời ngợi khen nhan sắc, đồng thời chúc mừng Huyền My sắp lấy chồng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới của Huyền My và chồng sắp cưới. Huyền My và diễn viên Anh Tú chính thức yêu đương vào khoảng tháng 7/2021. Tuy nhiên, chuyện tình này gần đây mới được người trong cuộc hé lộ. Không chỉ cầu hôn Huyền My, chia sẻ với truyền thông Anh Tú cũng xác nhận chuyện cặp đôi sắp làm đám cưới. Anh chàng cho biết cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ như Huyền My. Anh còn thân mật gọi Huyền My là vợ tương lai. Về phần Huyền My, cô bắt đầu gây chú ý kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải, khoảng giữa tháng 12/2019. Thời gian đó, dù để lộ nhiều "hint" hẹn hò song Quang Hải chưa từng công khai cô gái này. Kể từ sau khi chia tay Quang Hải, Huyền My khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Vừa qua, tình cũ Quang Hải - Huyền My đã khoe chiếc nhẫn cầu hôn từ bạn trai nổi tiếng, ngầm thông báo về ngày cưới không còn xa. Sau hình ảnh khoe nhẫn, mới đây bạn gái cũ Quang Hải đã "nhá hàng" tấm ảnh cưới đầu tiên và làm ảnh đại diện trên trang cá nhân Facebook. Trong khoảnh khắc này, "cô chủ tiệm nail" Huyền My diện váy cưới cô dâu xinh đẹp. Có vẻ cô và chồng sắp cưới là diễn viên Anh Tú đã dắt tay nhau đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị hôn lễ sắp diễn ra. Hiện tại, gái xinh Huyền My mới chỉ thả "sương sương" tấm ảnh chụp của bản thân, chưa đăng tải hình ảnh hay thông tin gì thêm. Dưới bài viết, mọi người hết lời ngợi khen nhan sắc, đồng thời chúc mừng Huyền My sắp lấy chồng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới của Huyền My và chồng sắp cưới. Huyền My và diễn viên Anh Tú chính thức yêu đương vào khoảng tháng 7/2021. Tuy nhiên, chuyện tình này gần đây mới được người trong cuộc hé lộ. Không chỉ cầu hôn Huyền My, chia sẻ với truyền thông Anh Tú cũng xác nhận chuyện cặp đôi sắp làm đám cưới. Anh chàng cho biết cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ như Huyền My. Anh còn thân mật gọi Huyền My là vợ tương lai. Về phần Huyền My, cô bắt đầu gây chú ý kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải, khoảng giữa tháng 12/2019. Thời gian đó, dù để lộ nhiều "hint" hẹn hò song Quang Hải chưa từng công khai cô gái này. Kể từ sau khi chia tay Quang Hải, Huyền My khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar