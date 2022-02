Bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu phản ứng lạ về đám cưới

Vừa qua, trên các diễn đàn lan truyền thông tin Đoàn Văn Hậu chuẩn bị làm đám cưới với Top 10 Hoa Hậu Việt Nam - Doãn Hải My qua tấm thiệp cưới. Theo thông tin trong tấm thiệp, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 24/2 tại Hà Nội. Người đăng tải clip còn chú thích: "Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng của nhau. Một mối tình đẹp kết thúc mỹ mãn bằng một đám cưới như mơ". Trước những bàn tán của cư dân mạng, mới đây bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức lên tiếng về tin đồn. Cô phủ nhận chuyện kết hôn với chân sút gốc Thái Bình. Cụ thể, Doãn Hải My cho biết thời gian qua bị COVID-19 nên phải ở nhà tự điều trị nên không có nhiều thời gian để đọc tin tức, cô cho rằng tin đồn đó có thể là trend TikTok netizen tự tạo ra mà thôi. Ngoài ra, người đẹp còn chia sẻ thêm, cô vẫn đang đi học chưa có dự định cưới nên thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Trước đó, khi vướng tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, Hải My từng phải đối mặt với những tin nhắn, bình luận tấn công vì bị một nhóm netizen quá khích cho là "trà xanh", giật bồ từ tay Hoàng Anh Ốc. Bạn gái tin đồn cầu thủ Đoàn Văn Hậu sau đó đã quyết định lên tiếng cho rõ ràng. Cụ thể, Doãn Hải My đã cap màn hình tin nhắn mà các nick clone đã gửi cho cô, em trai cô và cả shop của cô nàng. Những tin nhắn này đều rất khó nghe và khiếm nhã, một mực khẳng định Doãn Hải My là "trà xanh", thậm chí còn hỏi "đi bao nhiêu một đêm" và mắng chửi luôn cả bố mẹ gái xinh top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Lên tiếng về cả tin đồn lẫn tin nhắn, Doãn Hải My khẳng định chuyện "trà xanh" là tin đồn vô căn cứ và sai sự thật. Đồng thời, Doãn Hải My nhắn gửi những người đang tấn công mình trên MXH rằng: "Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã". Kể từ khi bị soi chuyện hẹn hò, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chưa từng lên tiếng về chuyện yêu đương. Chính vì lẽ đó, người hâm mộ liên tục truy lùng dấu vết tình yêu của họ để chờ ngày người trong cuộc tự mình công khai. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

