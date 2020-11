Bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu lộ bảng thành tích siêu khủng

Không lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My vẫn gây sốt mạng xã hội. Phần vì cô nàng mối quan hệ thân thiết với chàng cầu thủ, phần vì mới đây nữ sinh ĐH Luật Hà Nội hé lộ bảng tích tích học tập siêu khủng. Doãn Hải My là sinh viên năm 2 tại Đại học Luật Hà Nội với chương trình chất lượng cao. Bạn gái tin đồn Văn Hậu không chỉ xinh đẹp và còn có khả năng cân bằng tốt giữa việc học, công việc cá nhân và tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Trong suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường, Doãn Hải My luôn là học sinh giỏi, học lực ổn định và đặc biệt yêu thích môn Văn. Thành tích của môn Văn của Hải My được thể hiện rõ rệt qua điểm thi THPT Quốc gia môn Văn. Cô nàng đạt mức khá cao, 8,25 điểm. Ngoài ra, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 còn đạt danh hiệu Thủ khoa Văn toàn khối suốt 3 năm cấp 3, thường được nhận học bổng của trường. Ngoài ra, Hải My cũng chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong phạm vi trường học và địa phương. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hải My đã là 1 cô gái được gia đình chuẩn bị toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng. Bên cạnh thành tích học tập "không phải dạng vừa", bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu còn sở hữu khả năng ngôn ngữ xuất sắc như đạt chứng chỉ IELTS 7.0 và giao tiếp thành thạo tiếng Trung. Trong phần thi tài lẻ, Doãn Hải My đã trình diễn ca khúc Em về tinh khôi với đàn piano và biệt tài ca hát thiên phú của mình. Không chỉ riêng thể loại nhạc cụ piano, Hải My còn biết chơi guitar thành thạo. Bên cạnh đó, cô nàng còn biết múa, vẽ tranh và phác họa chân dung cực chuyên nghiệp. Được khen hết lời là người phụ nữ độc lập và hoàn hảo, Hải My còn gây ấn tượng tốt trong lòng dân mạng khi khéo léo trả lời câu hỏi về chuyện hẹn hò "đồn thổi" lâu ngày với nam cầu thủ Văn Hậu. Với tất cả những thành tích ấn tượng đó, Doãn Hải My được dân mạng dự đoán là nhân tố sáng của showbiz Việt trong tương lai khi không chỉ vừa xinh đẹp, dáng chuẩn mà trình độ học vấn của cô nàng lại tốt bất ngờ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO "tự tin vượt qua những câu hỏi hóc búa" - Nguồn: YAN News

