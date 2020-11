Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Văn Hậu cổ vũ bạn gái tin đồn

Tối hôm nay (20/11), đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đang diễn ra tại TP. HCM quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, người đẹp và Hoa hậu tham dự. Đây hiện là sự kiện thu hút sự chú ý, quan tâm của khán giả nhất thời điểm hiện tại. Hàng ghế khách mời Vip trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý khi có sự xuất hiện của cầu thủ Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, chàng cầu thủ đã vướng tin đồn âm thầm hẹn hò với thí sinh Doãn Hải My. Sự xuất hiện của Văn Hậu trong đêm Chung kết này đã khiến dân tình nghi vấn anh đang ngầm đi cổ vũ cho bạn gái tin đồn Doãn Hải My, fan hâm mộ thêm phần tin tưởng rằng chuyện tình cảm anh chàng và Doãn Hải My là thật. Dù đã có những động thái rõ rệt thế nhưng cả hai đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận mối quan hệ tình cảm này. Doãn Hải My hiện đang là một trong những thí sinh trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cô nàng sinh năm 2001 tại Hà Nội. Ngoài gương mặt khá ái, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng khi là học sinh giỏi 12 năm liền, có điểm môn Văn cao nhất toàn trường suốt ba năm Trung học Phổ thông. Điểm IELTS của Hải My là 7.0, trình độ tiếng Trung giao tiếp. Trước đó, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ bức hình của bản thân nhưng lại có dòng trạng thái khiến nhiều người đặt ra nghi vấn anh đang muốn nói tới Doãn Hải My. Anh viết “Believe in yourself babe” (tạm dịch: Hãy tin vào bản thân nhé em yêu) như đang muốn cổ vũ tinh thần cho “tình tin đồn”. Cộng đồng mạng còn phát hiện danh sách người mà cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang theo dõi trên Instagram bất ngờ có thêm tài khoản của Doãn Hải My. Thậm chí, đây còn là cô gái Việt Nam duy nhất mà cầu thủ sinh năm 1999 này theo dõi. Động thái này của cả hai đang khiến dân tình xôn xao đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

