Bạn gái tin đồn cũ Phan Văn Đức ngày càng nhuận sắc, xinh hết phần thiên hạ

Phan Văn Đức và Ngọc Nữ (SN 1994, quê Nghệ An) từng có một thời gian khá dài hẹn hò nhưng chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Sau khi cuộc tình với Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 kết thúc, nam cầu thủ nhanh chóng yêu và cưới "hot girl mầm non" Nhật Linh chỉ sau 5 tháng. Không lâu sau khi chia tay Phan Văn Đức, Ngọc Nữ cũng khoe khoảnh khắc nắm tay người yêu trên xe ô tô nhưng cô nàng quyết giấu mặt, giấu cả danh tính bạn trai mới và cho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Mới đây, tình cũ Phan Văn Đức góp mặt trong MV "Anh thanh niên" của Huy R khiến người hâm mộ chú ý. Nhan sắc của cô nàng được nhiều lời khen ngợi bởi ngày càng xinh đẹp, tươi tắn. Ngọc Nữ từng là PG tại lễ trao giải Người đẹp Kinh Bắc 2017, sau đó, cô lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và thường xuyên có mặt ở các sự kiện về thời trang, chụp hình lookbook. Thế nhưng tên tuổi của cô nàng chỉ thực sự được chú ý đến sau khi hẹn hò với Văn Đức. Sau khi kết thúc mối tình người đẹp - cầu thủ, cặp đôi liên tục có những hành động, lời nói cực gắt khi kể về tình cũ. Có thông tin, cầu thủ của CLB SLNA từng gọi bạn gái cũ là "mày" và yêu cầu "tránh xa cuộc sống của tao ra". Không phải dạng vừa, Ngọc Nữ cũng hùng hồn tuyên bố "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" và khẳng định từng hâm mộ Phan Văn Đức nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Sau mối tình đầy tai tiếng với cầu thủ đội tuyển quốc gia, Ngọc Nữ tập trung vào công việc quảng cáo, thử sức làm diễn viên trong các MV, phim ngắn; kinh doanh thời trang,...nỗ lực không ngừng nghỉ nên cô sớm hái quả ngọt khi tự tậu một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 từng cho biết có chạnh lòng khi người yêu cũ đi lấy vợ. So với vợ hiện tại của Phan Văn Đức là "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh thì Ngọc Nữ cũng sở hữu nhan sắc một 9 một 10. Xem thêm clip: Sát ngày cưới, Phan Văn Đức bị HOTGIRL Ngọc Nữ tung đoạn chat nói anh không biết điều - Nguồn: Youtube

