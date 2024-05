Bạn gái tiền đạo Tottenham “gây sốt” với vẻ đẹp ngỡ thiên thần

Với việc liên tiếp dính chấn thương và không thể thi đấu, sự nghiệp của nam tiền đạo Richarlison de Andrade có vẻ khá ảm đạm. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của anh thì lại lên hương khi có chuyện tình công khai với bạn gái xinh đẹp như thiên thần. Thông tin hẹn hò của Richarlison và Amanda được tiết lộ khi cả hai lần đầu đi nghỉ dưỡng cùng bạn bè ở Brazil hồi tháng 7 năm ngoái. Cô gái 20 tuổi là sinh viên luật tại một trường tư thục ở Sao Paulo, Brazil Trên trang cá nhân, cả 2 không ngần ngại mà đăng ảnh tình tứ và tag thẳng tên nhau vào khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước cặp đôi trai tài gái sắc này. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil thậm chí còn mặc chiếc áo đấu được in tên của bạn gái. Hình ảnh này khiến rất nhiều người phải ca thán vì "cơm chó" này quá ngọt ngào. Amanda nổi tiếng trên mạng xã hội khi hoạt động với vai trò người mẫu thời trang, tư vấn làm đẹp. Trang cá nhân của cô thu hút gần 500.000 lượt theo dõi Cô nàng sở hữu mái tóc màu cam cực ấn tượng. Gương mặt Amanda Aruajo xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tựa thiên thần. Dù là bạn gái của cầu thủ nổi tiếng, Amanda rất khiêm tốn khi nhắc về chuyện tình cảm. Trong suốt quãng thời gian bạn trai bị chấn thương, Amanda đã âm thầm bên cạnh để động viên anh. Nhiều người cho rằng cô là nguồn động viên to lớn cho chàng tiền đạo vực dậy tinh thần. Nữ người mẫu 20 tuổi thường xuyên khoe những khoảnh khắc diện bikini quyến rũ. Kiểu đồ bơi cúp ngực kết hợp với quần vát hông cao luôn được cô ưu tiên nhằm tôn dáng. Amanda theo đuổi phong cách sang trọng, gợi cảm. Do đó, nhiều người thường không tin cô vẫn ở trong độ tuổi sinh viên.

