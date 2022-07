Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng hiếm hoi khoe sắc vóc với bikini

Từ sau SEA Games 31, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là cái tên rất được nhiều người hâm mộ quan tâm. Ngoài khả năng chơi bóng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng còn gây chú ý khi có cô bạn gái xinh đẹp sinh năm 2000 sở hữu sắc vóc nổi bật. Mới đây bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khiến mọi người trầm trồ khi hiếm hoi khoe sắc vóc với bikini. Hình ảnh ghi lại nàng WAGs trong chuyến du lịch ở Hạ Long (Quảng Linh). Trong ảnh, Quế Linh diện bộ bikini màu tím, tóc xõa ngang lưng, tự tin thả dáng trên bờ cát trắng. Với thời trang mát mẻ, Quế Linh phô trọn được thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn màng. Hình ảnh mới đây của Quế Linh nhanh chóng nhận hơn 5 nghìn like, thả tim cùng nhiều lời khen có cánh về sắc vóc. Ngay cả bạn gái cũ Quang Hải - "cô chủ tiệm nail" Huyền My cũng phải trầm trồ: "Ghê thật". Quế Linh bằng tuổi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, cô vừa tốt nghiệp khoa Giáo dục tiểu học chất lượng cao tại trường đại học có tiếng. Cô được nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm 2021 do Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng. Ngoài ra, nàng WAGs còn tự hào khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo thông tin trên trang cá nhân Quế Linh, đôi trẻ hẹn hò từ tháng 9/2020. Cả hai thường xuyên dành cho nhau nhiều cử chỉ lãng mạn. Cô gái sinh năm 2000 cũng tạo một mục nổi bật trên Instagram chuyên để chia sẻ hình ảnh ngọt ngào với bạn trai. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Từ sau SEA Games 31, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là cái tên rất được nhiều người hâm mộ quan tâm. Ngoài khả năng chơi bóng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng còn gây chú ý khi có cô bạn gái xinh đẹp sinh năm 2000 sở hữu sắc vóc nổi bật. Mới đây bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khiến mọi người trầm trồ khi hiếm hoi khoe sắc vóc với bikini. Hình ảnh ghi lại nàng WAGs trong chuyến du lịch ở Hạ Long (Quảng Linh). Trong ảnh, Quế Linh diện bộ bikini màu tím, tóc xõa ngang lưng, tự tin thả dáng trên bờ cát trắng. Với thời trang mát mẻ, Quế Linh phô trọn được thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn màng. Hình ảnh mới đây của Quế Linh nhanh chóng nhận hơn 5 nghìn like, thả tim cùng nhiều lời khen có cánh về sắc vóc. Ngay cả bạn gái cũ Quang Hải - "cô chủ tiệm nail" Huyền My cũng phải trầm trồ: "Ghê thật". Quế Linh bằng tuổi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, cô vừa tốt nghiệp khoa Giáo dục tiểu học chất lượng cao tại trường đại học có tiếng. Cô được nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm 2021 do Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng. Ngoài ra, nàng WAGs còn tự hào khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo thông tin trên trang cá nhân Quế Linh, đôi trẻ hẹn hò từ tháng 9/2020. Cả hai thường xuyên dành cho nhau nhiều cử chỉ lãng mạn. Cô gái sinh năm 2000 cũng tạo một mục nổi bật trên Instagram chuyên để chia sẻ hình ảnh ngọt ngào với bạn trai. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News